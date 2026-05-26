台灣農藥龍頭「興農」董事會改選 40年老將劉雲松接掌董事長

興農公司董事會推選劉雲松接任董事長。（集團提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕興農公司為台灣農藥與肥料製造營業額龍頭，總部及廠區設於台中大肚區，資方今天完成董事會改選推選劉雲松接任董事長，劉雲松從基層起家在興農服務超過40年，被員工稱為「老將」劉雲松當選後強調，將深化集團經營民生消費布局。

興農公司今天（26日）完成董事會改選，經董事會推選劉雲松接任董事長，興農說，本次改選納入3名具備會計審計、企業管理及創新策略專業背景獨立董事，藉以優化董事會組成，延續既有穩健產業經驗與研究拓展能力，進一步強化公司治理及決策效能。

請繼續往下閱讀...

興農公司年營業額居台灣農藥與肥料製造龍頭，旗下「興農楓康超市」在台灣約有50間實體門市，主要分佈於中台灣地區，興農牛球隊曾為中華職棒（CPBL）元老球隊，2012年底轉賣更名，而「台中高爾夫球場」（興農球場）位於大肚山佔地近90公頃，去年依法徵收轉為國有地，提供中科台積電二期擴廠用途。

興農管理階層表示，劉雲松服務超過40年，歷經植物保護事業，及集團旗下超市百貨、團膳等事業體經營運作，長期參與公司營運發展，累積深厚產業實務經驗。

劉雲松說，面對全球減碳趨勢及化學藥劑管理日益嚴格，將持續投入生物製劑、微生物肥料及相關技術發展，並透過有害生物綜合管理（IPM）應用，強化植物保護事業長期競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法