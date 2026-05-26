合庫金前四月獲利創新高 總經理期許今年獲利再創佳績

合庫金控總經理蘇佐政（右）期許今年獲利再創佳績。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控（5880）今日（26）日舉行法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，合庫金前4月合併稅後盈餘達83.77億元，創新高，並較去年同期大幅成長55.13%，每股稅後盈餘0.51元，蘇佐政也期許全年獲利再創佳績。

合庫金指出，受到2月爆發的中東戰爭影響，通膨壓力遽增，衝擊全球經濟成長，儘管科技投資與寬鬆金融環境有助於抵消負面影響，仍難以完全化解戰爭造成的經濟衝擊。

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根據國際貨幣基金組織（IMF）於4月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率下修至3.1%，明年經濟成長率則維持3.2%，顯示全球經濟於戰爭衝擊下仍維持穩健步伐，展現韌性。

合庫金控第1季合併稅後盈餘58.12億元，年增21.77%，每股盈餘0.36元，截至4月已大賺83.77億元，更較去年同期大幅成長55.13%；總資產達5兆4,670億元，年增5.1%；每股盈餘0.51元，ROE及ROA分別提升至8.59%及0.46%。其中銀行、證券、人壽及創投子公司獲利及EPS均創歷年同期新高。

合庫銀憑藉手續費淨收益雙位數成長，以及放款動能穩健，帶動首季獲利年增2.61%。另與去年同期相比，逾放比率下降0.02個百分點，備抵呆帳覆蓋率提升136.44個百分點，資產品質穩健，而資本適足率及第一類資本比率均符合金管會訂定D-SIBs內部管理資本標準要求。

此外，合庫證券受惠於經紀業務營運量及泛自營淨收益成長，獲利較去年同期大幅成長4.68億元，合庫人壽則因保險收入提升，獲利較去年同期增加2.06億元。各子公司將持續深化業務推展動能，全面提升集團經營績效。

業務推展方面，子公司合庫銀秉持穩健經營，全力支持中小企業發展，今年第1季辦理中小企業放款餘額逾8600億元，並榮獲中小企業信用保證融資業務績優金融機構頒發之「信保金質獎（金融機構）」等7大殊榮肯定。

另外積極配合推動新青安融資方案，截至第1季貸放金額逾3000億元，戮力配合政府落實照顧青年之政策。

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