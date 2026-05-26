輝達身價竟比台灣、印度股市還高 外媒：未來挑戰10兆美元以上

截至5月22日，人工智慧晶片製造商輝達的市值超過5.2兆美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕截至5月22日，人工智慧晶片製造商輝達的市值超過5.2兆美元，比台灣股市總市值4.95兆美元、印度股市市值4.92兆美元還要高。外媒報導，分析家樂觀表示，輝達未來的市值還可能挑戰10兆美元。

台灣加權指數已成為全球第五大股票市場，超過印度國家證券交易所（NSE）。截至5月25日，台股指數首次突破4萬3000點，市值達4.95兆美元。佔市場總市值40%以上的台積電是推動這驚人漲勢的主要力量。

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另一方面，印度國家證券交易所（NSE）的總市值達到4.92兆美元。追蹤印度經濟13個產業中市值排名前50檔股票的Nifty 50指數，受美伊協議預期提振，突破2萬4000點大關。該50檔股票組成的指數總市值達2.2兆美元。

Benzinga報導，多位市場研究人員和分析師預測，輝達未來幾年股價可能進一步上漲。

專注於科技領域的投資公司Altimeter Capital創辦人兼執行長Brad Gerstner表示，輝達有可能成為世界上第一家市值 10 兆美元的公司，並指出這家晶片製造商目前的估值仍然偏低。

The Motley Fool分析師Harsh Chuhan預計，由於人工智慧帶來的巨大成長潛力，輝達預計將在2029年成為全球首家市值15兆美元的公司。

輝達執行長黃仁勳最近表示，該公司正專注於中央處理器（CPU），CPU已成為人工智慧的關鍵組成部分，並且是一個價值2000億美元的龐大產業。

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