光聖下半年優於上半年 全年較去年佳

光聖總經理張英華。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊光聖（6442）今日召開股東會，總經理張英華表示，受惠AI浪潮，AI資料中心持續擴建，在訂單能見度高下，下半年較上半年佳，全年營運將較去年維持二位數成長。

張英華說，除主要大客戶外，也與其他客戶接觸中，另外，泰國標案最快年底有進度，貢獻明年營收。光聖除主要大客戶持續在美國擴建數據中心外，在亞洲市場則以標案形式積極拓展業務，目前除新加坡、馬來西亞外，泰國案子可望在年底有機會。

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張英華說，因應AI資料中心對高速傳輸與高密度佈線需求提升，光聖持續開發更高芯數規格產品，高規格的13824高芯數產品今年下半年開始有小量出貨，明後年逐步放量。

針對上游光纖缺料一事，張英華表示，供應鏈短缺、原料價格上漲，已逐步向客戶反映價格，會持續透過新產品開發與產品組合優化，維持毛利率水準。

張英華分析，被動元件、RF連接器將是今年主要的成長動力，尤其是應用於AI模組的高頻連接器，而主動元件則在轉型中。同時，正積極透過子公司及與IET、合聖、稜研等大廠的合作，布局矽光子與低軌衛星市場。

光聖旗下轉投資合聖研發的光纖陣列（FAU）產品已送樣美系大廠認證，預計下半年小量試產，明年量產，而合聖IPO計畫持續進行中，最快可望第二、三季登錄興櫃。

產能方面，張英華表示，光聖菲律賓廠去年7月啟動，目前以小量生產及低階產品為主，目前當地員工約40人，預期到年底將擴充到100人。

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