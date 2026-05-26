漢康-KY上市詢圈 引進重量級醫療健康基金奧博資本入股

漢康-KY創辦人兼董事長劉世高。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注創新藥物開發的漢康-KY（7827）IPO詢價圈購承銷作業於今（26）日完成。漢康-KY表示，本次募資成功引進管理規模逾百億美元的全球頂尖醫療健康基金—奧博資本（OrbiMed）策略性入股。此舉不僅彰顯國際資本對漢康-KY技術價值與臨床潛力的實質肯定，亦為台灣生技資本市場的國際化進程注入新動能。

漢康-KY本次辦理上市前現金增資發行新股9400張。其中8460張採詢價圈購方式辦理，詢圈作業自5月15日展開至19日截止，詢圈參考價區間為新台幣110至130元，吸引眾多國內外機構法人及專業投資人熱烈參與，最終承銷價定於120元，公司預計5月29日正式掛牌創新板。

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漢康-KY指出，本次引進的奧博資本是全球知名的醫療健康投資機構，投資領域遍及生物製藥、醫療器材、診斷、數位健康、醫療照護及服務科技等，旗下管理的全球資產超過170億美元，投資階段涵蓋早期新創、成長型企業至大型上市公司等。其過往核心投資組合堪稱全球生技風向球，包括多間國際一線企業。

漢康-KY表示，奧博資本投資台灣創新藥企的案例在市場上相對罕見，本次參與公司的詢圈入股，再次凸顯核心融合蛋白平台FBDB™與臨床產品線具備高度的國際市場潛力，未來也將持續加速與國際藥廠及策略夥伴的合作布局。

漢康-KY成立於2020年，憑藉自主研發的FBDB™核心技術平台與國際專業經營團隊，打造出從早期研發、製程開發到臨床試驗的一站式高效營運模式。產品線聚焦於次世代免疫療法的雙軌發展，同步推進廣譜抗癌藥物與自體免疫疾病藥物。

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