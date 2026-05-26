合庫金首席經濟學家徐千婷看台股有三大支撐，估台灣今年經濟成長率8%以上。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控首席經濟學家、合庫投顧董事長徐千婷今日示警，中東衝突對油價與全球通膨的影響，可能比市場原先預期更長，今年全球經濟將呈現「成長放緩、通膨不低」格局，聯準會降息審慎。相較於全球多數經濟體，台灣基本面相對穩健，呈現「外強內穩」情況，全年經濟成長率有機會達8%以上。

徐千婷指出，根據國際貨幣基金組織（IMF）今年最新預估，全球經濟成長率將由去年的3.3%放緩至今年的3.1%，上半年全球經濟呈現「成長放緩、但通膨不低」格局。其中，美國經濟仍具韌性，但高油價恐使聯準會（Fed）對降息維持審慎態度；歐洲景氣相對偏弱，中國則持續面臨內需與房地產調整壓力。

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對於中東局勢影響，徐千婷認為，市場可能低估了能源供應鏈修復所需時間。即使未來戰事降溫，能源設施與原油供應恢復至戰前水準，可能仍需約6個月，因此油價問題不只是戰爭本身，更牽涉供應鏈重建，預期對全球通膨與金融市場的影響時間可能比市場原先預期更長。

不過，相較全球多數經濟體，台灣基本面仍相對穩健，預估全年GDP成長率有機會達8%以上，主要動能來自於AI需求持續強勁，帶動出口與民間投資成長。

徐千婷說，雲端服務供應商與大型科技業者對AI資料中心投資屬長期規劃，不會因短期地緣政治衝突大幅縮手，近期四大雲端服務商（CSP）資本支出年增率持續上修，也顯示AI投資熱度仍在升溫。

目前台灣經濟呈現「外強內穩」格局，出口與科技投資仍是主要成長動能，但也須留意高油價、全球需求放緩與地緣政治風險，可能推升企業成本並影響終端需求。

談到台股後市，徐千婷認為，下半年仍有三大支撐，包括AI伺服器、半導體、先進封裝與記憶體需求持續強勁；外資持續將台灣視為全球AI供應鏈核心；以及科技權值股獲利持續上修。

不過，徐千婷也提醒，台股累積漲幅已大，部分AI題材股本益比偏高，市場對AI的樂觀預期已反映不少，投資人仍須留意波動風險。

匯市方面，徐千婷認為，由於台灣出口表現強勁、經常帳維持高檔，加上AI題材持續吸引外資流入，新台幣中期走勢偏升，不過，若Fed延後降息，加上中東衝突升溫帶動避險需求，美元仍可能維持強勢，進而壓抑新台幣升值空間。

債市方面，目前全球長天期公債殖利率已處於結構性高檔，包括日本、英國與美國30年期公債殖利率皆創多年新高，反映市場重新要求更高的「期限溢酬（Term Premium）」。

在「高油價、高通膨、高利率、高負債」的「四高」環境下，下半年長天期債券殖利率恐仍維持高檔震盪。

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