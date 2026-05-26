COMPUTEX瘋AI 貿協黃志芳：泡沫化是資本市場擔憂 產業動能強

外貿協會董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台北國際電腦展COMPUTEX 2026今（26）日下周登場，今年重返世貿一館，打造機器人專館。主辦單位外貿協會邀請上銀科技、元太科技、英特爾與聰泰科技開發等業者，搶先揭示COMPUTEX 2026世貿展區亮點；外界關注AI產業是否面臨泡沫化、台灣過於依賴AI產業等，貿協董事長黃志芳認為，美好的事物都會有點陰影，但台灣經濟仰賴的是深厚的半導體與AI科技實力，紮實且難以被其他國家取代的生態系。

COMPUTEX 2026以「AI Together」為核心，今年重返世貿一館，首度設立AI機器人展區，聚焦實體AI（Physical AI）發展趨勢，從機器人應用到智慧城市安全全面展開，涵蓋AI機器人發展關鍵技術、機器人具身智慧的運算與系統架構、AI時代下的電子紙顯示永續解決方案，以及以地空整合與數位孿生打造新一代3D立體安防與智慧城市，展現AI技術從研發走向實際應用的關鍵進程，加速產業落地與生態系整合。

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外界關注AI產業是否面臨泡沫化危機，黃志芳表示「成長動能反而更驚人」。他指出，泡沫化往往僅是資本市場的擔憂，從產業實質面來看，科技大廠對未來的AI計畫投入有增無減，整體人工智慧的產業動能並未減退。

另外，COMPUTEX已向全球展示台灣AI實力，但是否過於偏重AI、半導體產業?黃志芳說，「美好的事物，都會有點陰影」確實是半導體、AI產業一枝獨秀。但不必擔憂台灣會面臨「荷蘭病」，他說，台灣經濟仰賴的是深厚的半導體與AI科技實力，以及紮實且難以被其他國家取代的生態系，這與過度依賴天然資源的危險性截然不同。

此外，高科技產業也正帶動傳統產業轉型，例如南寶樹脂、李長榮化工跨足半導體所需的黏著劑，傳統機械與工具機業者也陸續切入半導體設備領域。

而總統念茲在茲的中小微型企業，外貿協會也會配合政府的1000億元補助計畫，攜手經濟部產發署與貿易署等單位，全力協助企業進行智慧化轉型與外銷拓展。

他也透露，每年展會帶入的大量國際買主，不只台北台灣的旅館塞滿，效應甚至外溢至基隆與桃園，大幅挹注內需市場，盼內需經濟也能共享科技帶來的蓬勃商機。

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