合庫銀前4月新增房貸年減45％ 彰銀：下半年房市量縮整理

合庫銀前4月新增房貸年減45%，彰銀表示，下半年房市量縮整理。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕在中央銀行房市信用管制持續下，公股銀行對今年房市展望態度趨於保守。合庫銀與彰化銀行均認為，下半年房市將延續「量縮、整理」格局，其中合庫銀今年前4月新增房貸承作金額更較去年同期大減45%。

合庫銀指出，今年前4月新增房貸承作金額約300億元，較去年同期減少45%，主因房市成交量下滑。其中，新青安房貸占整體新承作房貸約49%。

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根據統計，今年前3月全台買賣移轉棟數約6.04萬棟，年減約10%，合庫銀預估下半年房市仍將呈現「量縮、盤整」格局。

合庫銀土建融業務則大致與去年同期持平，截至4月底土建融餘額約1,590億元，年增約0.63%，合庫銀指出，主要配合政府都更與危老政策，未來仍將以往來良好建商及條件較佳案件為主要承作對象，同時審慎因應政策變化與房市風險。

彰銀表示，在央行信用管制、高利率環境及房市觀望氣氛影響下，對下半年房市看法趨於保守。

彰銀今年第一季房貸業務仍較去年同期成長約4%，但整體房貸占總放款比重約29%，承作策略已轉向更重視客群分散與資產品質。

彰銀表示，未來房貸業務將持續聚焦首購族、高資產客戶及信用條件較佳族群，並優先承作地段佳、風險相對較低的案件，以兼顧放款成長與風險控管。

至於土建融部分，受到央行第七波選擇性信用管制、銀行自主控管不動產放款總量，以及建商推案態度轉趨保守影響，彰銀也指出，整體建築融資需求已較過往降溫。不過，都更與危老相關案件因具政策支持，融資需求相對穩定，將成為未來主要推展方向。

彰銀認為，下半年國內房市仍將呈現「量縮整理」格局，整體交易量與去年相比變化不大，房價則可能維持區間震盪。惟中長期來看，人口紅利、產業發展及重大建設題材仍對部分區域房市形成支撐。

針對市場擔憂新青安寬限期到期後，借款人還款壓力可能增加，彰銀認為，目前整體就業市場、薪資水準及利率環境仍相對穩定，多數首購族仍具一定還款能力，因此尚未觀察到房貸違約顯著升高跡象。另外，彰銀新青安貸款違約率明顯低於一般房貸，整體信用風險仍然在可控範圍內。

不過，彰銀也坦言，未來部分案件陸續進入寬限期到期階段，彰銀將持續強化貸後管理，針對高成數貸款、寬限期即將到期案件，以及風險較高客群加強追蹤與提前控管，以維持資產品質穩定。

此外，隨著新青安政策預計於7月底到期，短期內首購需求可能略為放緩，但銀行將透過調整產品與客群策略，持續穩健推動房貸業務。

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