共信-KY肺癌新藥 下半年出貨增3倍

共信-KY總經理林懋元（共信提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司共信-KY（6617）今（26）日召開法說會，總經理林懋元表示，旗下肺癌新藥普羅仙安（PTS302）在完成中國營銷策略優化後，下半年出貨將較去年同期成長3倍；PTS302也正加速中國以外的國際市場授權，並已向多國遞交新藥上市許可申請（NDA）。

其他核心產品線方面，兩項重要專案肝癌新藥與寵物癌症新藥正進行臨床收案中，其中肝癌新藥PTS100即將完成台灣二期臨床收案，並規劃推進三期臨床試驗及全球市場授權；至於寵物癌症新藥則已進入最後審批階段，未來一兩個月會明朗，一旦順利取證，將迅速切入龐大的寵物醫療市場。在多重引擎驅動下，樂觀看待今年營運表現將優於去年。

請繼續往下閱讀...

在中國市場拓展方面，林懋元指出，肺癌新藥PTS302在中國的曾使用醫院已達310家，銷量穩步增長，帶動今年前4月合併營收年增15.9%。為加速成長動能，共信-KY近期推行兩大關鍵策略：針對代理商通路的汰弱留強精實調整，以提升銷售效率；以及透過代理商積極與保險公司洽談合作，開發客製化保險產品，採取「普羅仙安治療方案＋商保」的創新支付模式，大幅減輕患者自費壓力，進而加速醫院准入與滲透率。

其他開發中新藥產品方面，治療中晚期原發性肝癌新藥PTS100的台灣二期臨床試驗，預計召收26位經動脈栓塞治療失敗且不適用標靶藥物的肝癌患者，目前已收案25位患者，成功療效數已超過臨床目標，預計本月順利完成收案。隨後將進行數據分析與整理，後期將在台灣及日本等亞太地區推進三期臨床。

此外，為極大化PTS技術平台的商業價值，下半年也將提交治療惡性胸腔積液新藥PTS500的台灣及美國多國多中心二/三期臨床申請，以及治療罕見疾病腺樣囊性癌（ACC）新藥PTS-02的美國二期臨床試驗申請。

展望今年，林懋元表示，中國營銷策略優化及創新商業保險支付模式逐步發酵，肺癌新藥銷量可望顯著放大；加上各項臨床試驗如期推進，以及首個寵物癌症新藥可望於上半年取得藥證，由於公司已與逾百家動物醫院簽訂合作意向書，屆時營運成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法