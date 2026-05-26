群創爆巨量摜殺！幕後兇手是這群人 66萬股東被團滅

群創爆巨量摜殺！幕後兇手是三大法人，66萬股東被團滅。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（26日）在矽晶圓、記憶體領攻下，指數一度登44097點新高，然不敵台積電領高價股大翻車，指數震盪748點，終場收跌119點，雖外資續挺台股，買超355.5億元，卻對電子大開殺戒，其中又以擁有逾66萬股東的群創最慘，一口氣砍逾20萬張，不僅外資倒貨，投信與自營商也同步殺出，在三大法人賣超21.99萬張下，股價從52.2元，一路摜殺，一度跌破45元，終場收45.7元，跌幅達6.92%，成交量暴出146.32萬張，創史上第2大。

外資賣超前10大個股，依序為群創（3481）20萬2889張、友達（2409）16萬6129張、彩晶（6116）3萬4299張、華南金（2880）3萬1853張、英業達（2356）3萬1655張、中鋼（2002）2萬5412張、長榮航（2618）2萬4050張、華航（2610）1萬7686張、廣達（2382）1萬6003張、台泥（1101）1萬5528張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法