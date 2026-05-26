泓格半導體設備需求旺到擴產 AI測試成最大成長引擎

泓格受惠AI帶動半導體測試需求升溫，半導體設備控制器業務快速成長。（泓格提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠泓格（3577）今天在法說會指出，受惠AI帶動半導體測試需求升溫，半導體設備控制器業務快速成長，相關產品線已躍升公司主要成長動能。隨著半導體客戶持續擴大拉貨，泓格除了看好今年半導體領域需求續強，也規劃於年底前擴增產線因應，進一步擴大接單能力。

泓格指出，近年AI市場需求強勁，帶動半導體測試設備客戶訂單大增，相關業務快速放量，並已成為公司第一大產品線。主要客戶去年底再度啟動新一波釋單動能，今年上半年需求持續發酵，推升半導體設備控制器業務維持高成長態勢。

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管理層表示，隨著客戶需求升溫，泓格現階段湖口廠區產能也趨於吃緊，目前供應半導體設備客戶的產能已接近滿載，加上塑化龍頭客戶訂單同步回流，內部已規劃於年底前擴增生產線，以支援後續接單需求。

此外，因應客戶需求增長，泓格去年已提前備料，目前原料與成品庫存水位均維持高檔，且庫存周轉效率提升。今年面對部分零組件缺貨與價格波動，公司認為影響相對有限，整體供應鏈狀況仍維持穩定。

除了半導體設備業務，泓格近年布局已久的生醫材料事業也開始出現新進展。其中，醫療級熱塑性聚氨酯（TPU）產品策略已由過往原料顆粒，逐步轉向半成品發展，目前已赴多個地區參展，市場反應不錯，其中又以日本市場詢問度最高，並有機會爭取大型日商訂單。

泓格強調，未來TPU產品也將朝鼻胃管等醫療半成品應用延伸，持續拓展產品線。隨著需求增加，公司除既有新竹廠外，也評估於台南購置廠房擴充產能，替後續生醫材料業務成長預作準備。

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