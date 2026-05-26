中美晶完成董事改選，徐秀蘭續任董事長轉型為跨國綜合集團。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）今（26）日召開股東會並全面改選董事。新任董事共7席，包括徐秀蘭、姚宕梁、蔡文惠、張鳳鳴、方豪（開疆股份有限公司）、黎少倫（弘茂投資股份有限公司）、區光穎（坤昌投資股份有限公司）；獨董共4席，分別為楊鎧蟬、郭浩中、藍崇文及馬堅勇；徐秀蘭續任董事長，榮譽董事長盧明光則宣布完成階段性任務、交棒董事職務。

徐秀蘭表示，未來在營運布局方面，中美晶持續以「製造＋服務」雙軌策略深化再生能源布局。製造端方面，宜蘭全資子公司續日長期深耕台灣太陽能市場，並逐步拓展海外市場、跨足多元應用，除穩定量產供應美系客戶用於零能耗建築之低稅率、高階客製化廣角視覺太陽能晶片外，也成功切入低軌衛星市場，推出具高可靠度、耐輻射及耐極端溫度循環特性的MWT（Metal Wrap Through,背電極接觸）太陽能晶片，產品已通過客戶嚴格驗證並量產出貨，同時兼具輕量化優勢，更符合低軌衛星市場需求。

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在服務端子公司續升綠能整合創能、售能、儲能與節能，打造一站式企業綠電與能源解決方案平台，協助企業推動RE100與淨零轉型，截至2026年4月為止，旗下售電公司續興與艾涅爾累計簽訂綠電合約超過220億度，不同於單純售電或專案開發模式，續升綠能已建立涵蓋長期購電合約（CPPA）、供電調度、履約管理與綠電信託機制的能源服務營運能力，成為支撐長期合作與穩定供電的關鍵基礎。

此外，中美晶持續推動多角化布局，積極深化半導體、車用電子元件及再生能源三大產業生態系。在半導體領域，旗下環球晶（6488）憑藉全球先進製程產能布局與產品組合優勢，並受惠AI與高效能運算需求成長、半導體市況回溫，晶圓出貨與產能利用率同步改善，新產能加速驗證放量，逐步推升中長期營運動能；集團關聯企業台特化（4772）、宏捷科（8086）與朋程（8255）因應市場趨勢分別於先進製程材料、高速通訊元件及高效率功率元件等領域展現成長動能。

徐秀蘭指出，透過上下游資源串聯與全球布局，中美晶已轉型為跨國綜合集團，在全球供應鏈重組與能源轉型浪潮下，展現穩健的成長動能與產業競爭優勢。

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