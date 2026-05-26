明泰持續深化AI資料中心布局 可望重回成長軌道

明泰董事長黃文芳。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠明泰科技（3380）今（26）日舉行股東常會，明泰表示，面對全球數位轉型與AI應用快速發展，持續強化核心研發能量，聚焦高階網通產品布局，積極搶攻AI資料中心與高速寬頻市場商機。

在研發方面，明泰說，持續深耕資料中心與AI交換機技術，推進1.6T、800G等高速交換機產品開發，並整合水冷散熱設計與ORV3開放式機櫃平台，以提升效能並降低能耗。同時深化SONiC網路作業系統應用，結合智能運算與網路管理能力，打造更具彈性與效率的AI資料中心解決方案。此外，亦強化BMC與PTP等關鍵技術，提升產品智能化與管理效能。

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在各產品線布局上，明泰表示，持續推進電信級交換機之高精度時間同步與資安設計，並開發企業級全10G PoE交換器，滿足多元應用需求；無線寬頻產品則涵蓋Wi-Fi、5G FWA、XGSPON及DOCSIS 4.0等完整技術，持續擴展產品組合。在數位多媒體與行動方案方面，亦投入智慧影像與車用雷達技術開發，拓展新興應用市場。

明泰表示，隨著網通市場歷經庫存調整後逐步回溫，加上新興市場寬頻基礎建設需求成長，將透過「核心事業深耕」與「新事業拓展」雙軌策略，提升AI資料中心交換機及高階寬頻產品占比，強化整體營運體質與市場競爭力。

明泰說，儘管全球經濟仍受地緣政治、關稅政策及匯率波動等不確定因素影響，將持續強化AI資料中心布局，加速高階產品開發與量產，同時深化與客戶及供應鏈夥伴之合作關係，提升整體競爭力，隨著主力產品出貨動能回升與市場拓展逐步展現成效，預期營運表現可望重回成長軌道。

明泰強調，未來將持續優化產品組合、拓展全球市場，並審慎評估策略性投資與併購機會，以提升整體營運規模與競爭優勢，為股東創造長期穩健的價值。

明泰去年營收224.6億元，較前一年度增加5%；合併毛利率為17.4%，較前一年度毛利率18.3%減少0.9%；稅後虧損1.94億元，每股稅後虧損0.36元。

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