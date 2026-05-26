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黃仁勳抽空陪父母吃飯！網感動：再厲害的人在父母面前都還是孩子

2026/05/26 17:09

黃仁勳在忙碌的行程中抽空和父母團圓聚餐。（擷取自@nvidianewsroom/X）黃仁勳在忙碌的行程中抽空和父母團圓聚餐。（擷取自@nvidianewsroom/X）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程滿檔，23日一下機後隨即前往南港出席NVIDIA台北開發者活動，還跑去饒河夜市和民眾互動，此趟來台也將拜會台灣重要科技產業人士。儘管行程滿檔，NVIDIA官方昨（25日）就發出了黃仁勳抽空與父母吃飯的照片，照片曝光後，讓不少網友們感動地說：「再厲害的人，在父母面前都還是孩子」。

NVIDIA在官方「X」發出一張照片，照片中黃仁勳和父母在台菜餐廳大啖紅蟳米糕，寫下：「Dinner with the Huangs.」（與黃家人共進晚餐）。此外，黃仁勳還準備餐廳的炸饅頭給在外頭等候的媒體，作風相當親民。

照片曝光後，網友紛紛表示，「再厲害的人，在父母面前都還是孩子」、「沒有黃仁勳那麼會賺錢，卻常常藉口沒時間陪父母吃飯的人該檢討」、「全球科技大佬回到家裡，還是普通台灣兒子」、「家永遠是遊子最堅強的後盾和最溫暖的靠岸」、「有錢也要一家圓滿才叫幸福」。

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