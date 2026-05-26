彰銀首季獲利年增26%，財管、海外業務雙引擎續升溫。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰化銀行（2801）今日舉行2026年第一季法說會，由副總經理兼發言人鄧秀娟主持。彰銀首季合併稅後盈餘52.21億元、年增26.27%，每股稅後盈餘（EPS）0.44元，除核心利息收益穩健成長外，財富管理及海外業務等「雙翅膀」動能同步升溫，收益結構持續優化。

資產品質方面，逾放比率持續維持於0.16%的低檔水準，覆蓋率提升至864.67%，整體授信結構及風險承受能力維持穩健。

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彰銀指出，第一季放款成長主力來自企金及海外市場，其中海外放款年增23.61%，主要受惠於供應鏈重組、企業海外布局及跨境金融需求增加。除AI、半導體及高效能運算相關需求持續強勁外，也觀察到部分傳統產業在關稅議題逐步明朗後，資金需求已有回溫跡象。

海外業務方面，目前獲利前三大市場分別為香港、美國及新加坡。彰銀表示，未來將持續深化東協、北美及澳洲市場布局，並評估於美國亞利桑那州鳳凰城設點，以掌握北美半導體供應鏈商機。

財富管理業務則持續成為重要成長動能，第一季財富管理整體手續費收入較去年同期成長逾四成，目前財管相關手續費收入已占整體手續費收入接近八成。彰銀指出，主要成長動能來自保障型保險、基金商品及高資產客群業務需求增加。

在去年獲利續創新高帶動下，彰銀今年股利配發水準明顯提升，擬配發現金股利每股0.8元及股票股利0.25元，合計1.05元，現金股利及總股利均寫下近年高點，展現穩健獲利能力及持續提升股東回饋政策方向。

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