存350萬養老給金孫零用錢不手軟 節儉阿公晚年崩潰了

家庭應建立明確的金錢與往來規則，避免讓「親情支出」變成固定負擔。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名73歲獨居老翁長年節省生活，原本擁有穩定年金收入與約1800萬日圓（約新台幣352萬元）存款，生活看似無虞，卻因子女頻繁攜孫上門探訪並持續支出孫子零用錢，逐漸陷入「越陪伴、越破財」的困境。他坦言「很開心，但其實希望他們不要常來。」親情與現實的界線，正在他的晚年悄悄崩塌。

日媒報導，73歲的安田（化名）在妻子過世後獨居於鄉下，靠每月約16萬日圓（約新台幣3.1萬元）年金生活，並持有約1800萬日圓存款，原本足以維持安穩晚年。然而，2名女兒與4名孫子幾乎每週末固定返家探望，使他的生活節奏徹底改變。

請繼續往下閱讀...

雖然女兒們常自掏腰包準備餐點，但孫子女來訪時的熱鬧場面與開銷，卻讓安田逐漸感到負擔，看著老本慢慢消失開始陷入恐懼。最明顯的支出來自「孫子零用錢」，每次來訪他都會發放數千日圓零用錢，平均每週支出接近1萬日圓（約新台幣1955元），長期累積成為沉重負擔，疼孫卻被開銷壓垮。

安田坦言「孫子很可愛，但這樣下去存款會越來越少。」自己幾乎已多年沒有為自己花費，生活開支也不斷從退休儲蓄中支出。他擔心，若情況持續，晚年資金恐將逐漸耗盡。

然而，他同時也難以開口拒絕女兒們的探訪，擔心若表達不滿，可能導致家庭關係疏遠，甚至陷入孤獨生活，他無奈表示「如果叫她們不要來，我可能會更寂寞。」

專家指出，類似案例反映出高齡家庭常見的矛盾，一方面希望維持親情連結，另一方面卻承受經濟壓力。若缺乏明確的金錢界線，容易形成長期負擔。

專家建議，家庭應建立明確的金錢與往來規則，例如限制零用錢頻率，避免讓「親情支出」變成固定負擔，才能在維持關係的同時守住老後生活品質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法