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通膨升溫、外匯承壓 斯里蘭卡央行暴力升息4碼

2026/05/26 16:23

斯里蘭卡央行（CBSL）週二（26日）出乎市場意料地將政策利率1次性上調4碼（100個基點），為3年來最大幅度升息。（示意圖，彭博）斯里蘭卡央行（CBSL）週二（26日）出乎市場意料地將政策利率1次性上調4碼（100個基點），為3年來最大幅度升息。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕斯里蘭卡央行（CBSL）週二（26日）出乎市場意料地將政策利率1次性上調4碼（100個基點），為3年來最大幅度升息。

《路透》報導，受到中東局勢動盪影響，斯里蘭卡高度依賴進口的能源成本急劇上升，燃料價格已調漲40%，該國政府甚至實施配給制度與週三公共假日措施，以降低能源消耗。此外，自3月以來，斯里蘭卡盧比已貶值8.7%，年通膨率也從3月的2.2%升至4月的5.4%。

為因應伊朗戰爭引發的能源價格飆升、通膨升溫及貨幣貶值壓力，斯里蘭卡央行週二宣布將隔夜政策利率由7.75%提高至8.75%，遠高於市場原先預期的1碼（25個基點）升幅。

有分析指出，此次大幅升息顯示斯里蘭卡央行政策重心已由刺激經濟成長轉向穩定物價與匯率。Capital Economics亞洲資深經濟學家加雷斯（Gareth Leather）稱，斯里蘭卡今日的大幅升息顯示該國對中東危機的脆弱性，若局勢未見緩解，未來仍可能進一步升息。

在升息決策公布後，斯里蘭卡股市下滑0.7%，盧比兌美元匯率則維持窄幅波動，報321盧比兌1美元。

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