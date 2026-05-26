三星、SK海力士員工領高薪和巨額獎金 婚戀市場身價暴漲

近年來因人工智慧（AI）浪潮帶動記憶體晶片價格飆漲，使得2大記憶體晶片廠商三星電子和SK海力士的獲利大噴發，員工將獲發巨額績效獎金的預期，正悄悄改變南韓婚戀市場的風向。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《韓聯社》、《中央日報》等媒體報導，近年來因人工智慧（AI）浪潮帶動記憶體晶片價格飆漲，使得2大記憶體晶片廠商三星電子和SK海力士的獲利大噴發，員工將獲發巨額績效獎金的預期，正悄悄改變南韓婚戀市場的風向。

南韓本土婚戀仲介平台「善偶」的主管透露，近期三星電子員工的「配偶指數」已由原先的84分升至87分。

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「配偶指數」是1項綜合評估社會經濟能力、外型魅力及家庭背景等因素的婚配條件指標。穩居該指數金字塔頂端的多為資產家、醫生及法律界人士等傳統高薪專業群。

上述主管指出：「配偶指數向來波動極小，上漲3分實屬罕見。如今，三星電子員工在相親市場的評級已直逼律師（90分）」。他說，儘管指數僅上調了3分，但媒人的體感漲幅卻高達10分以上，「這無疑折射出當下適婚世代越發看重現實條件的擇偶觀」。

SK海力士員工在相親市場同樣炙手可熱。上述主管透露：「儘管SK海力士的指數尚未正式變化，但行情基本一致，不僅相親提議的被拒率大幅降低，牽手成功率也在攀升。」

其他婚友機構也感受到了同樣的風向變化。婚戀仲介平台「佳緣」的員工表示：「會員們頻頻談及半導體產業的榮景，普遍的共識是，豐厚的年薪與績效獎金能幫助員工迅速構築安穩生活，且該行業被AI取代的風險極低。」

這個現象的背後，正是市場對半導體產業派發巨額績效獎金的強烈預期。

根據三星電子勞資雙方達成的協議，半導體記憶體事業部的員工有望獲得最高可達６億韓元（新台幣1260萬元）的績效獎金。更有預測指出，若記憶體晶片高景氣度能維持3年左右，依職級不同，員工甚至可能斬獲20億至30億韓元（新台幣4200萬元至6300萬元）的天價薪資。

業界普遍認為，如此龐大的薪資紅利已超越了單純的薪資漲幅範疇，正演變為重塑個人社會與經濟地位的催化劑。亦有聲音指出，這筆龐大的流動資金極有可能湧入房地產市場。

有觀測認為，連接三星電子與SK海力士廠區的班車線路沿線，如京畿道南部地區以及首爾松坡、江南一帶的房價，恐將率先反映出這種變化。

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