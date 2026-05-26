見黃仁勳要聊什麼？ 蔣萬安：如何發揮群聚效益打造AI產業「生態系」

台北市長蔣萬安備詢。（記者田裕華攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達執行長黃仁勳明（27）天上午將於北投士林科技園區「T17、T18」預定地舉辦台灣員工大會，台北市長蔣萬安受邀出席。市議員陳賢蔚今（26）天下午在市政總質詢中詢問蔣萬安，明天要跟黃仁勳聊什麼？建議可以聊未來的願景，積極爭取和輝達及其他協力廠商合作市政治理，導入輝達新一代人工智慧（AI）平台「Vera Rubin」等先進設備，協助擘畫市政。對此，蔣表示，輝達應很關心後續行政作業如何協助，整體區域發展上，也可洽談北市未來AI科技產業發展及其供應鏈夥伴，怎樣能夠發揮群聚效益，產生一個「生態系」。

對於要跟黃仁勳聊什麼，蔣萬安說，什麼都可以談，過去跟黃仁勳見面兩次談論各項議題，不論是產業發展、讓輝達海外總部落腳台北、台北的優勢，明天黃仁勳應很關心後續行政作業如何協助，整體區域發展上，也可洽談北市未來AI科技產業發展及其供應鏈夥伴，怎樣能夠發揮群聚效益，產生一個「生態系」，進而坐落在這座城市。

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陳賢蔚另從輝達進駐北士科、AI應用市政治理兩個面向切入，提到台北市的未來願景可與輝達合作建置「Vera Rubin」、建立AI城市大腦、導入輝達「數位孿生」技術，成為全球AI治理示範城市。若將「Vera Rubin」應用在市政治理，便可擁有市府自身AI基礎建設、建立「數位孿生」的台北市、AI市政助理、智慧交通AI大腦，打造城市安全與預防犯罪熱點、AI災害防治及公衛醫療系統，並討論如何防範衍生而來的倫理風險、電力問題、資訊安全與市民隱私。

蔣萬安說，市府跟輝達團隊持續對接，多項合作都在討論中，例如「數位孿生」也已在合作中，議員所提具有建設性的建議很好，允諾納入討論合作的可能性，並進一步指，任何輝達目前在全球領先技術強項、各項產品服務，如能應用在市政服務、協助市政推動，都很願意跟輝達對接。

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