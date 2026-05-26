COMPUTEX吸科技巨頭齊聚 公司市值合計逾300兆元

貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕COMPUTEX2026即將登場，主辦單位、外貿協會董事長黃志芳今（26日）在展前亮點記者會上宣布，34家頂尖科技公司發表主題演講、舉辦技術論壇，其市值規模高達10兆美元（超過300億元新台幣），指標人物AMD執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳都在COMPUTEX展前一周來台，此時的台灣已是全球AI、機器人、IT等最重要的HUB（樞紐），且今年的貿協營運的世貿一館也是睽違七年再度啟用，作為最熱門的機器人專館，貿協營運的四館、雙核心全面迎接歷史規模最大的COMPUTEX。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，黃志芳提到，包括高通、Intel、Marvell與NXP執行長都將舉行重磅級主題演講Keynote，每場報名人數都超過千人，另外有30家頂尖科技公司高層是「技術的實際操盤者」，會進行技術交流論壇Forum。

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他提到，這僅是COMPUTEX場內效益，另外，還有蘇姿丰、黃仁勳陸續都在COMPUTEX前抵台，也是COMPUTEX周邊活動，發表加碼投資台灣、發表最新技術產品並進行演講，關鍵就是因為COMPUTEX即將舉行，帶來人工智慧、科技群聚效應。

商機方面，黃志芳指出，COMPUTEX是B2B的專業展會，不像傳統會展廠商直接下單，商機會持續洽商，衍生商機，他認為，COMPUTEX的商機會反映在未來半年台灣的出口上，估計未來半年的出口商機有七成會是COMPUTEX創造。

有關買主人數，目前國際買主預登人數已達2.5萬人，人數持續攀升，國際媒體也吸引逾千人報名。展出展館部分，貿協除了規畫南港展覽館1館與2館，更重新啟用世貿一館作為AI與機器人的獨立專館，是InnoVEX新創展睽違七年後重返台北市精華地段。黃志芳強調，機器人不是全新的概念，但因為AI突破，最近幾年機器人大爆發，「機器人時代已全面來臨」，且輝達也特別租用台北國際會議中心（TICC）作為展示中心，並將GTC大會移師亞洲舉辦，展現對台灣的高度重視，貿協所營運的四個展覽館，因應COMPUTEX2026也呈現信義區、南港區「雙核心」。

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