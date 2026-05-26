寒舍：國際電腦展助攻 6月住房價量齊揚

寒舍今日舉行股東會。（寒舍提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕寒舍（2739）今（26）日召開股東常會，寒舍指出，隨著台北電腦展帶動商務住房需求升溫，集團旗下的台北酒店住房率接近滿房、表現亮眼，加上端午連假、暑假旅遊旺季及下半年會展與宴會需求挹注，寒舍餐旅對全年營運展望維持審慎樂觀看法。

寒舍指出，受惠國際商務旅客回流、國際展覽、大型研討會、MICE團體及外交貴賓接待需求增加，旗下台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店住房率維持高檔，其中，台北寒舍艾美酒店今年1至4月平均住房率達85%以上。6月隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，住房率和平均房價同步看漲，有助推升第二季住房收益表現。未來，也將持續優化營運策略，在業務行銷面強化收益管理、訂價機制及市場區隔策略，並配合萬豪國際集團推出品牌住房專案，提升住房獲利與市場競爭力。

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寒舍指出，面對即將到來的第三季，集團積極布局暑假與親子旅遊市場，礁溪寒沐酒店於TTE台北國際旅展期間推出多元住房商品，其中暑期住房加贈餐飲禮遇專案，有效帶動市場詢問度與銷售動能，同時規劃攜手信誼基金會旗下和誼創新，以日本知名圖畫書作家五味太郎經典作品為靈感，打造沉浸式主題房體驗，拓展更多親子客群。台北喜來登大飯店亦完成全新親子主題客房裝修，結合台灣插畫家打造多元主題房型，強化暑假住房商機。台北寒舍艾美酒店則配合萬豪國際集團推出豐富住房專案，拓展夏季商務與休閒客源。

寒舍餐旅第一季合併營收14.23億元，年成長1.70%，稅後淨利1.19億元，年增109.13%；每股盈餘（EPS）1.3元。寒舍餐旅表示，第一季表現良好，受惠於農曆春節聚餐需求、尾牙春酒宴會接單，以及商務住房表現穩定，帶動整體業績穩健攀升，加上受台股走揚帶動，金融資產評價表現較去年同期改善推升整體獲利回升。

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