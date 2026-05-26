貼近指數、避免追蹤差異，00631L增持台積電現貨占比達43.7%。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為持續貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬目標，元大台灣50正2（00631L）近兩個禮拜透過股票搭配期貨的方式，持股台積電（2330）現貨達39.63%，引發不少散戶高度關注；元大投信總經理陳冠宇指出，過去00631L的規模約100億元至200億元，如今規模超過1500億元，透過現貨與期貨的方式，不僅能避免追蹤差異，更能分散風險。

截至5月19日，台積電於加權股價指數占比43.7%，但臺灣50指數占比60.9%，差異達17.2個百分點，持續為臺灣50成分股中，造成與加權股價指數報酬差異影響最大的個股，因此00631L採增持台積電現貨策略，以5月19日00631L申購買回清單所公布，持有台積電現貨39.63%、台指期160.87%，計算對台積電曝險約為110%，接近兩倍曝險。

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元大投信表示，若是追蹤加權股價指數單日正向兩倍報酬，可單純透過台指期進行，但00631L追蹤臺灣50指數單日正向兩倍報酬，未來持續以台指期為槓桿核心，搭配權值股現貨調整曝險，以追求與加權股價指數正向2倍有所差異的報酬表現；元大投信也分析，每個月期貨轉倉會有交易費或稅的成本，如今搭配增持台積電現貨，未來價格能更穩定，相關費率成本也更低。

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