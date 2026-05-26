過去1年價格跌幅最大「20款二手車」 這款最多掉價10.4萬元

美媒報導，過去一年價格跌幅最大的20款二手車。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經網站報導，根據《iSeeCars》於2026年4月公布的分析，車齡介於1至5年的二手車中，有20款車的價格在過去1年出現明顯下跌。其中，福斯（Volkswagen）ID.4價格年減13.2%，成為跌幅最大的二手車。另外還有3款車型價格跌幅超過10%，分別為奧迪（Audi） A5 Sportback（-10.4%）、Genesis GV80（-10.1%）以及奧迪（Audi） Q5 Hybrid（-10%）。以下為價格跌最快的20款二手車完整排名。

1.福斯（Volkswagen） ID.4：2026年3月平均價格為2萬1623美元（約新台幣67.8萬元），年減金額3300美元（約新台幣10.4萬元），年減幅13.2%。

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2.奧迪（Audi） A5 Sportback：2026年3月平均價格為3萬2742美元（約新台幣102.7萬元），年減金額3788美元（約新台幣11.9萬元），年減幅10.4%。

3.Genesis GV80：2026年3月平均價格為4萬2959美元（約新台幣134.7萬元），年減金額4848美元（約新台幣15.2萬元），年減幅10.1%。

4.奧迪（Audi） Q5 Hybrid：2026年3月平均價格為3萬5942美元（約新台幣112.7萬元），年減金額3978美元（約新台幣12.5萬元），年減幅10%。

5.Lincoln Corsair Hybrid：2026年3月平均價格為3萬9586美元（約新台幣124.2萬元），年減金額4293美元（約新台幣13.5萬元），年減幅9.8%。

6.福特（Ford） Mustang Mach-E：2026年3月平均價格為2萬9373美元（約新台幣92.1萬元），年減金額3076美元（約新台幣9.6萬元），年減幅9.5%。

7.日產（Nissan） LEAF：2026年3月平均價格為1萬5408美元（約新台幣48.3萬元），年減金額1512美元（約新台幣4.7萬元），年減幅8.9%。

8.奧迪（Audi） SQ5 Sportback：2026年3月平均價格為4萬2380美元（約新台幣133萬元），年減金額4125美元（約新台幣12.9萬元），年減幅8.9%。

9.Kia Niro EV：2026年3月平均價格為1萬9670美元（約新台幣61.7萬元），年減金額1879美元（約新台幣5.9萬元），年減幅8.7%。

10.奧迪（Audi） Q5 Sportback：2026年3月平均價格為3萬5840美元（約新台幣112.5萬元），年減金額3348美元（約新台幣10.5萬元），年減幅8.5%。

11.現代（Hyundai） Kona Electric：2026年3月平均價格為1萬8933美元（約新台幣59.4萬元），年減金額1745美元（約新台幣5.5萬元），年減幅8.4%。

12.Volvo S60：2026年3月平均價格為2萬6338美元（約新台幣82.6萬元），年減金額2217美元（約新台幣7萬元），年減幅7.8%。

13.Genesis G80：2026年3月平均價格為3萬7100美元（約新台幣116.4萬元），年減金額3031美元（約新台幣9.5萬元），年減幅7.6%。

14.Jeep Grand Cherokee L：2026年3月平均價格為3萬1650美元（約新台幣99.3萬元），年減金額2238美元（約新台幣7萬元），年減幅6.6%。

15.奧迪（Audi） SQ8：2026年3月平均價格為6萬9659美元（約新台幣218.6萬元），年減金額4784美元（約新台幣15萬元），年減幅6.4%。

16.福特（Ford） Bronco：2026年3月平均價格為4萬4067美元（約新台幣138.3萬元），年減金額3014美元（約新台幣9.5萬元），年減幅6.4%。

17.保時捷（Porsche） 718 Cayman：2026年3月平均價格為12萬2631美元（約新台幣384.8萬元），年減金額7794美元（約新台幣24.5萬元），年減幅6%。

18.GMC Terrain：2026年3月平均價格為2萬3102美元（約新台幣72.5萬元），年減金額1461美元（約新台幣4.6萬元），年減幅5.9%。

19.Buick Encore GX：2026年3月平均價格為2萬616美元（約新台幣64.9萬元），年減金額1295美元（約新台幣4.1萬元），年減幅5.9%。

20.福特（Ford） Explorer Hybrid：2026年3月平均價格為2萬9405美元（約新台幣92.3萬元），年減金額1823美元（約新台幣5.7萬元），年減幅5.8%。

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