台股成為全球第五大 外媒：得益「這類公司」集中放大招

台股市值超越印度成為全球第五大股市。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣為何超越印度成為全球第五大股市？印度媒體周二（26日）報導指出，除了台積電股價大漲推升台股總市值扮演主力之外，台股不斷成長的市值主要得益於台灣科技硬體公司的顯著集中，而這些公司目前正處於全球人工智慧投資浪潮的核心。今年以來，全球投資者已拋售售價近240億美元（台幣7600億元）的印度股票，資金轉向人工智慧驅動的台灣和南韓股市。

經過數月人工智慧驅動的上漲行情，台灣股市總市值終於超過印度，這主要得益於全球最大的晶片製造商台積電股價的大幅上漲。

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根據彭博彙編數據顯示，截至週一，台灣股市總市值升至4.95兆美元，而印度股市市值則降至4.92兆美元。由此，台灣股市已成為全球第五大股市，僅次於美國、中國、日本及香港。

台灣股市的飆升凸顯投資者對人工智慧的強烈樂觀情緒，人工智慧推動了全球科技股的上漲，並使台灣和韓國等製造業驅動型經濟體獲得了不成比例的收益。

台灣在全球市場排名中的上升主要得益於台積電，該公司目前佔基準指數的近42%，反映出市場的高度集中。這家半導體巨頭的股價今年已飆升49%，該公司已成為人工智慧驅動的繁榮的最大受益者之一，其晶片在全球市場佔據重要地位。

今年以來，全球投資者已拋售售價近240億美元的印度股票，因為資金轉向了人工智慧驅動的台灣和南韓股市。科技硬體佔比相對較低的市場正逐漸失去市場的關注，因為科技硬體公司在基準指數中佔據主導地位。

富蘭克林鄧普頓基金經理Yi Ping Liao表示，台灣不斷成長的市值主要得益於該國科技硬體公司的顯著集中，而這些公司目前正處於全球人工智慧投資浪潮的核心。

印度正面臨能源成本上漲、企業獲利成長放緩以及與不斷擴張的人工智慧生態系統直接相關的公司數量相對有限的困境。事實上，由於擔心人工智慧的蓬勃發展會顛覆科技產業的商業模式，印度的IT板塊股票已經下跌。







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