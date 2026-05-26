感念捐助醫學教育資源 陽明交大發聲哀悼尹衍樑

潤泰集團總裁尹衍樑（中）在醫學教育投入甚多，陽明交通大學發聲哀悼。（資料照）

〔記者楊綿傑／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今晨辭世，享壽76歲，陽明交大今發聲明細數其生前對醫學教育具備熱忱，不僅捐助相關獎學金，也協助空間與資源建設，包括校長林奇宏、醫學院全體師生與校友聞訊深感哀痛與不捨，也致最深切之追思與悼念，並推崇尹衍樑是推動台灣醫學教育進步最關鍵的幕後英雄。

校方指出，尹衍樑捐助成立「十年建設發展基金」，長期投入「榮陽卓越醫師培育計畫」並設立「入學優異獎學金」，襄助師生赴海外深造。近年更成立工程醫學獎學金與獎勵制度，驅動跨領域創新整合，歷年受惠師生高達1860餘人次，為生醫教育接軌國際奠定深厚根基。

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除了人才養成，也積極協助空間與資源建設。校內包含守仁樓、醫學館、博愛校區「書田館」、中醫學系教學空間、書田外科訓練中心，以及師培虛擬實境中心、醫學人文空間與國際交流中心等，皆承其慷慨捐助興建或整繕，為師生打造國際頂尖的教學、微創訓練與學術研發環境。

在提升教學質量的同時，尹衍樑更重視醫學人文精神。特別出資修繕首任院長韓偉博士的紀念墓園「韓園」，勉勵師生謹記「非以役人，乃役於人」的奉獻初衷，將醫療關懷薪火相傳。

陽明交通大學醫學院院長王署君表示，尹衍樑總裁的離世，是台灣醫學教育界的重大損失。特別是他念茲在茲、全力投入的人才培育工程，對陽明交大醫學院而言，是難以言喻的巨大貢獻，這份深情厚意將永遠銘刻在每位師生心中。

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