富采搶攻AI光通訊 高值應用貢獻已逾五成

彭双浪強調，富采已逐漸降低傳統LED大量製造與價格競爭市場依賴，轉向高附加價值應用領域。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕富采（3714）今天股東會釋出轉型成果，董事長彭双浪表示，公司歷經近年整併與資產調整後，已逐步從傳統LED價格競爭市場，轉向高附加價值應用布局，並確立「3+1」發展策略，聚焦先進顯示、車用、智慧感測與光通訊等領域。目前高價值應用營收占比已超過一半，未來也將結合集團資源，積極搶攻AI與光通訊市場。

彭双浪指出，公司過去一年持續進行整合與體質調整，包括完成晶電與隆達整併為富采光電，並透過工廠整併、資產重整等方式改善營運結構。雖然過程中短期獲利承壓，但目前公司已轉為淨現金、無負債狀態，過往虧損投資項目也逐步轉盈，整體財務體質明顯改善。

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在未來布局上，富采近兩年確立「3+1」策略，其中「3」包含先進顯示、車用與智慧感測，「+1」則為光通訊新戰略方向。先進顯示將以Micro LED為核心發展重點；車用產品比重則持續提升；智慧感測則鎖定AI應用相關關鍵零組件市場。

彭双浪強調，富采已逐漸降低傳統LED大量製造與價格競爭市場依賴，轉向高附加價值應用領域，對未來獲利能力深具信心，光通訊是集團下一階段重要布局方向，目前高價值應用營收占比已超過五成，未來將結合旗下資源，包括環宇等轉投資公司，共同搶攻高階市場，希望在相關供應鏈中取得一席之地。

針對市場關注的面板級封裝（Panel Level Packaging）技術，富采指出，該技術可運用面板大尺寸與玻璃製程優勢，呼應未來「光進銅退」趨勢，在光通訊領域具備發展潛力。不過，相關技術仍存在一定挑戰，但透過策略投資與集團資源整合，對後續量產與技術突破仍具信心。

展望下半年，彭双浪認為，雖然傳統上屬產業旺季，但目前整體消費市場與總體經濟能見度仍偏低，包括國際局勢、通膨、能源與原物料供應等因素，都可能影響終端需求。不過公司將持續依照既定方向推進轉型策略，力拚維持較佳營運表現。

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