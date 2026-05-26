尹衍樑捐資30億表揚卓越成就者 唐獎基金會悼念：持續傳承其理念初心

唐獎創辦人尹衍樑出席2014年唐獎第一屆得獎人公布記者會情景。（唐獎教育基金會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今凌晨辭世，享壽76歲。他一手創辦的唐獎基金會也發布聲明表達哀悼，也對其畢生致力推動教育公益及弘揚廣中華文化的卓越貢獻，表達最深切的感念與敬意，更強調唐獎是尹衍樑最重要的教育理想之一，基金會將持續傳承其理念，評選出對人類社會有卓越貢獻的得主。

尹衍樑於2012年12月時以個人名義捐資30億元創立「唐獎」，並設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治4大獎項，期望表彰並鼓勵全球傑出人士投入探索，與回應21世紀人類及世界所面臨的重要課題，以創新的學術研究成果與深具影響力的社會實踐，引領人類文明永續發展。

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唐獎教育基金會執行長陳振川表示，設立唐獎是尹博士畢生最重要的教育理想之一。37年來持續深耕教育與學術發展，設立獎學金，幫助超過16萬名學子，並支持各大學成立諸多學院，展現其「以教育改變未來」的堅定信念與宏大胸懷。基金會將秉持尹博士創辦唐獎的初心與理念，持續透過專業且獨立的評選機制，不分種族、國籍、性別、宗教，遴選對世界具有創新貢獻與深遠影響力的得主，讓唐獎持續發揮促進人類文明進步與福祉提升的力量。

基金會指出，尹博士對教育的熱忱、對學術的尊崇，以及對人類未來的關懷與遠見，仍將透過唐獎持續傳承，激勵一代又一代追求真理、造福世界的人們。包括基金會董事長尹崇堯、全體董事及同仁，謹向創辦人尹博士致上最深的敬意與追思。後續將秉持其創獎初心，持續以知識照亮世界，以創新造福人類，使唐獎精神永續傳承。

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