行政院介入？國票金副董職缺改選恐延後

國票金（2889）預計5月29日改選董事會，官股強力介入，將終止多年亂象。（資料照）

〔記者歐祥義／台北報導〕國票金控原訂5月29日舉行股東會改選董事，當天下午召開第一次董事會並推舉新任董事長、副董事長及總經理，但昨天傳出，有行政院高層出面關切，要求副董事長單獨抽離延後改選，其它董事長及總經理改任則按原訂時程進行，此變化引發內部很大討論，

國票金改選風雨不斷，但經過日前財政部出面協調，在15席董事席次中，官股佔8席，耐斯及人旺各佔3席，台鋼佔1席。

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據熟悉內情人士指出，台鋼結合高雄地產業者，從去年開始買進國票金股票，共持有近8%，但持有時間未及一年，連徵求委託書的資格都不具備，但台鋼對問鼎國票金經營權的企圖心很強，一度也傳出，台鋼請託民進黨內重量級派系大老出面，向府院表達意願，但是府方不為所動。

據消息人士表示，高層強力下達指令，由各官股行庫大舉買進國票金股權，來終結多年亂象，以第一銀，台銀，合庫等官股共計持有約22%，另外還徵求到9%的委託書；民股的耐斯持有近10%股權，也徵求到9%的委託書，耐斯選擇與官股合作，把投票權全數交給官股。

據指出，官股在今年國票金改選，可掌握的投票權超過50%，無論如何，不可能再屈服某些派系壓力，把經營權拱手讓人，讓國票金再淪入另一個亂局之中。因此，傳言有行政院高層出面喬事，要求副董事長單獨延後改選，這事就很有蹊蹺，究竟是哪一派人馬在運作？給外界很大想像空間。

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