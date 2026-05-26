LINE Pay股東常會通過每股配發2元股利

LINE Pay召開115 年股東常會，會中董事長丁雄注（中）表示，將持續聚焦海外市場、電子支付與技術創新三大成長動能 。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕連加網路LINE Pay（7722）今（26）日召開股東常會並進行董事改選，會中決議配發每股2元股利，包含現金股利1.5元及股票股利0.5元。LINE Pay董事長丁雄注指出，LINE Pay經營重心已由單一支付服務，轉型為結合金融服務與行銷解決方案的平台型發展，展望2026年，將持續強化海內外布局，及AI、AR與互動式廣告平台等創新應用，持續提升服務價值，推動整體營運穩健成長。

LINE Pay 2025年全年營收78.72億元、年增25.03%，歸屬於母公司業主淨利為5.07億元，每股盈餘7.46元。2025年持續擴大支付生態圈規模，帶動整體交易穩健成長，全年交易金額達新台幣8686億元，年增15%。

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2026年第一季，LINE Pay營收達20.97億元，較去年同期成長16%；稅後淨利為1.34億元，較前季成長約40%。此外，子公司連加電子支付4月份自結財報單月也已轉虧為盈，顯示隨著支付本業穩健發展、電子支付服務逐步放大營運規模，LINE Pay整體成長動能持續累積。

LINE Pay董事長丁雄注表示，2025年是LINE Pay發展的重要里程碑，12月推出「LINE Pay Money」電子支付服務，將服務範圍延伸至儲值、轉帳、生活繳費及乘車碼等多元場景，並在2個月內累積超過300萬名用戶；海外事業韓國市場累計交易金額近15億元，逾30萬名用戶使用LINE Pay消費，在電子支付服務拓展及海外市場布局上均取得具體進展。

展望2026年，LINE Pay將持續聚焦海外市場、電子支付與技術創新三大成長動能。海外市場將發展獨家「內容平台」策略，除了積極拓展韓國市場，更逐步推進日本、東南亞等海外市場布局，擴大服務版圖。電子支付業務隨著「LINE Pay Money」服務上線，「代理收付」、「收受儲值」及「小額匯兌」三大核心業務均領先同業居冠，將持續擴展交通、小額匯兌場景，並將配合相關法規逐步規劃跨境業務，滿足用戶多元日常支付與金融服務需求。技術創新方面，導入AI技術全面升級「好夥伴 App」，透過AR技術優化好康地圖，並建置全新LINE Pay互動式廣告平台，進一步串聯用戶、商店與在地商圈，發展更具互動性的支付行銷生態圈。

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