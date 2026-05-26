叛逆少年蛻變成潤泰總裁！因王金平一席話尹衍樑人生翻轉

已故潤泰集團總裁尹衍樑（圖右）多年前獲頒彰化師大名譽博士學位，昔日恩師、立法院長王金平也到場見證。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今晨辭世，尹衍樑曾自述少年時期十分叛逆，後來遇到良師徹底改變了他的人生方向，而這名良師就是前立法院長王金平。王金平去年曾在東海大學講座分享，他擔任老師時，為一名打架負傷的孩子包紮傷口，並語重心長地勸導對方，而這段互動也讓這名孩子深受鼓勵，專心向學改變命運，長大後成就一番事業，這位學生便是尹衍樑。

王金平去年於東海大學講座分享，他民國54年畢業於台灣師範大學數學系，原獲分發至高雄女中任教，卻主動選擇前往彰化進德中學任教。王金平說，自己是個「鄉下孩子」，更想走進孩子的世界、成為他們的力量。這段不到300天、僅9個月的教學生涯，他傾注全心，用真誠對待每一位學生。

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王金平記得，有一個傍晚，一名學生肚子帶傷、低著頭走進他的宿舍，輕聲說：「老師，我被人刮了一刀。」王金平立刻拿出醫藥箱，為他清創、消毒，細心地用雙氧水清洗傷口，再替他包紮。王語重心長地問：「為什麼跟人打架？你這樣下去，出了社會是要當流氓嗎？」

學生沉默了一下，忽然抬起頭說：「老師，我以後不會再打架了，從今天起，我要好好讀書。」王金平點點頭說：「你要好好讀書，數學不會的，就晚飯後來找我，我教你。」學生答應了，但也坦承自己英文不好，只會背24個英文字母。王金平笑著鼓勵他：「那只差2個，很快就補齊了。從明天起，一天背3個單字。」

王金平回憶，當年沒有把這名學生送去禁閉室，也沒有通報學校，而是選擇相信他。用信任和愛承擔一切，只希望能幫助這個孩子好好走下去，讓他好好唸書。因為「信任與愛學生，就是教育的開始」。而這段互動也讓這名孩子深受鼓勵，專心向學改變命運，長大後成就一番事業，這位學生便是尹衍樑。

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