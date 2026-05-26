華為喊2031推1.4奈米晶片 胡采蘋酸：吹牛費快超越研發

華為LOGO示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為半導體業務部總裁何庭波25日在上海舉行的半導體研討會上發表名為「韜（τ）定律」的半導體發展新路徑，並表示透過這個技術開發人工智慧（AI）晶片，到2031年將設計出電晶體密度達到1.4奈米製程同等水準的高階晶片。對此，財經網紅胡采蘋狠酸，華為在2024年就揚言量產5奈米，至今連影子都沒看到，「你就先5奈米給大家看看，不要一直開5年後的支票」。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，「事實上何庭波講的整套話，根本都是笑話」，包含華為要做邏輯折疊、壓縮傳播時延，這不就是3年前已經很紅的CoWoS嗎？因為晶片很難更小了，現在大家把記憶體堆疊起來，用TGV穿孔垂直連接，這不就是2.5D封裝、3D封裝嗎？這都已經台股漲完的東西了。

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胡采蘋酸說，尤其是「時間縮微韜理論」取代摩爾定律，簡直唬爛透頂，晶片更小電路更短所以跑完運算的時間更短，這就是半導體越做越小的目的，什麼時間縮微，故弄什麼玄虛，「搞得我以為愛因斯坦時間蟲洞要在你家晶片上出現了」。

胡采蘋直言，何庭波在IEEE ISCAC上海論壇發表這些東西，「真正的原因就是她需要講這些話給中國領導人習近平聽，不然怎麼繼續封堵輝達晶片？華為如何繼續拿補助？」

胡采蘋分析，華為2025年營收僅達8809億人民幣，與2024年的8620億人民幣幾乎齊平，顯示其在2023年號稱突破美國封鎖、做出7奈米之後，又一次的停滯。2024至2025年的淨利都在600多億人民幣，比2023年的869億人民幣暴跌一大截，且行銷管理費用高達1417億人民幣，直逼研發費用的1923億人民幣，「吹牛費快要超過研發」。

胡采蘋說，幫華為做晶片的中芯國際，全世界半導體都飛天，中芯第一季的營收成長率只有8％，獲利跟去年第一季齊平，只成長了0.36％，根本都被華為拖死了，所以為什麼何庭波要吹這種2031年1.4奈米的牛，因為不吹牛根本騙不下去。「還有人繼續相信何庭波，我也是服了」。

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