總價1千萬內 北市只能買套房、南二都可買小3房

近1年1千萬元內住宅交易占比，台南市高達74.7%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕總價1千萬元內仍能在六都以及新竹縣市買到房子，不過，台北市只能買套房，其它縣市則可買到2房、甚至小3房。

根據房仲業者彙整近1年六都、新竹縣市總價1千萬元內的中古屋實價揭露資訊，發現七大都會區中、1千萬元以內的中古屋交易占比，在四都超過5成，又以台南市占比最高、約74.7%，平均每1.34件就有1件總價在1千萬元以內。

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占比第二高則是高雄市、約67.6%，第三、四名分別為台中市的55.5%、桃園市的51.8%，反觀台北市則僅占10.4%，新北市以及新竹縣市則均超過3成。

近1年總價1千萬內 南二都交易占比6成起跳

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市房價為全國最高，總價1千萬元大概只能買到小坪數，甚至很多只能買到套房或是高齡的老公寓，也因為符合千萬內總價帶的住宅較稀少，甚至只能往文山、士林、北投等行政區才找得到，因此，交易占比自然跟著較少，且總價1千萬元在台北市平均能買到的建坪面積僅約13.6坪。

反觀同樣總價1千萬元，在其它六大都會區則可入手超過20坪，又以南二都、以及桃園市能買到的面積較大，其中高雄市約27.8坪、台南市約27.2坪，桃園市則約27.5坪，新竹縣是則能買到25.3坪。

陳金萍進一步指出，總價1千萬元在新北市可買到坪均面積約22.3坪、桃園市超過27坪，意味著該預算在這上述都會區已可入手格局完整的兩房住家，對比台北市平均僅能買到13.6坪，新北、桃園選擇更多、坪數更大，可能也是脫北購屋族持續往新北市、桃園市購屋的原因之一。

至於，中、南部三都在1千萬元以內的預算，幾乎可直接對應到2房甚至更大格局的住宅產品，因此，「2房起跳」是基本條件，甚至有機會達到2+1房或小3房。

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