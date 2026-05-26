看好美股行情 投信：期中選舉過後 連2年漲2位數

從歷史經驗來看，在期中選舉後一年（美國總統就任第三年），美股平均漲幅高達21%。圖為美國紐約華爾街（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕投資人關注國際美股行情走向，投信表示，從歷史經驗來看，在期中選舉後1年（美國總統就任第3年），美股（標普500指數）平均漲幅高達21%，期中選舉後2年（美國總統就任第4年），美股（標普500指數）平均漲幅高達11%，因此，建議投資人利用短線震盪拉回、卡位標普科技精選ETF，掌握後市爆發行情。

由於美國期中選舉將於今年11月舉行，台新投信指出，美國期中選舉年通常是波動較大一年，但選後期由於不確定性與避險情緒消除，加上各種政策利多陸續發酵，美股往往迎來強勁的慶祝行情。

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台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊表示，美國仍是基本面相對強勁的市場，S&P500已公布財報的企業中84% EPS高於預期，推動第1季盈餘成長率上修至15.1%。

其中，資訊科技更是100.0%優於預期，科技業的核心驅動力依然強勁，隨著企業客戶端加速AIagent落地採用，市場對Token的需求加速成長，超大型CSP廠上修資本支出以鎖定未來的AI產能，由此次的財報可看出AI擴散的效應遍及各個供應鏈。分析師預估，標普500指數企業2025-2027年EPS年成長率分別為11.7%、19.06%、16.8%，提供美股上漲的底氣。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊指出，美股企業遠期盈餘成長持續加速，預期成長率高達2位數，在過往相當罕見，主要是美國企業憑藉創新能力及產業領導地位，獲利強勁成長，並優於歐洲、日本及中國其他三大經濟體，將持續吸引國際資金配置。

法人表示，投資人可以布局追蹤「標普科技精選行業指數」的標普科技精選ETF，完整涵蓋美國科技產業的核心企業，鎖定美國科技的未來，從AI的硬體、軟體到雲端服務，投資美股可聚焦成長性科技與龍頭股，把握短線回檔進場機會。

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