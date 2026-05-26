賺得多照樣崩潰！專家揭高收入族「易走向破產」的7大錯誤

外媒揭高收入者最終易破產的7個原因。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有高於平均水準的薪水，看似等於財務安全，但許多人即使收入不低，仍然深陷財務困境。美國財經網站指出，問題往往出在一些常見錯誤，例如「生活水平膨脹」、投資失誤，或忽略未來儲蓄規劃，最終讓原本不錯的收入，依舊不夠生活。了解7個財務陷阱，才能避免自己也掉進同樣的困境。

1.沒有做好預算管理：美國克雷頓大學（Creighton University）海德商學院金融學教授、特許金融分析師（CFA）Robert Johnson表示，高收入者變窮的最大原因，就是沒有做好預算。他指出「即使收入再高，資源仍然有限。每個人都必須建立預算，決定如何分配這些有限資源。」

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至於非必要支出，Johnson認為，每個人價值觀不同。例如，有些理財專家認為每天買咖啡是浪費，但對某些人來說，那可能是重要的小確幸。他強調，真正的關鍵是「不能把儲蓄當作剩餘的錢，也就是所謂的『剩餘部分』，而應該成為預算中的固定項目。」換句話說，真正能累積財富的人，都是先把儲蓄列入優先順位。

2.生活水平膨脹：保險顧問Dalton Tigner表示，很多高收入者一加薪，開銷反而增加得更快。豪車、高級餐廳、奢華旅遊，很容易讓支出超越收入。他認為，避免財務惡化的方法，就是「收入增加，但生活水準不要同步暴衝」，也就是維持低於自身收入的生活方式。

3.缺乏理財與投資規劃：紐約市立大學經濟學教授Dennis Shirshikov指出，許多高收入者誤以為「只要薪水高就沒問題」，因此忽略儲蓄與投資。他表示，若沒有退休規劃、緊急預備金或被動收入，一旦遭遇失業、疾病等突發狀況，很容易陷入財務危機。

4.掉入「成功愧疚感」消費陷阱：商業教練Kris Mullins表示，部分高收入者會因為自身成功，而過度替家人朋友花錢，或進行超出能力範圍的捐款。雖然出發點是善意，但長期下來，可能導致大量財務流失。他建議，可以設定「付出預算（giving budget）」，在維持慷慨的同時，也保護自己的長期財務目標。

5.過度自信自己的收入穩定性：Mullins指出，高收入者常誤以為自己未來一定能持續賺大錢，因此做出過度冒險的財務決策。例如收入來源過度單一、沒有培養其他技能、缺乏副業或投資布局。他建議，即使薪水很高，也應建立多元收入來源，例如副業或被動收入投資，以降低風險。

6.成功後沒有重新調整理財策略：Mullins認為「賺到錢」與「守住錢」需要不同策略。許多高收入者在財務狀況改變後，卻沒有重新檢視自己的理財計畫，結果錯失財富保值機會。他建議，應定期檢視財務目標、投資配置、消費習慣，並根據人生階段調整財務規劃。

7.把奢侈品當成必需品：Mullins也指出，隨著財富增加，人們的慾望往往會不斷擴大。原本是奢侈品的東西，最後會被誤認成「生活必需品」。他認為，若能意識到這種心理變化，就更能做出理性消費與投資決策，避免被物質慾望拖垮財務。

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