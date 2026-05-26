不是美國和中國！「這國」是億萬富翁製造機 人數將暴增183％

未來5年億萬富翁成長速度最快的國家排名。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球資本與產業版圖快速重組，「超級富豪」誕生地也正在出現巨大變化。根據《Knight Frank 2026財富報告》，未來5年全球億萬富翁人口成長最快的國家，將不再由美國或中國主導，而是由中東、東南亞與部分東歐國家強勢崛起。其中，沙烏地阿拉伯更被預測將成為全球億萬富翁成長速度最快的國家。

《visual capitalist》報導，根據《Knight Frank 2026財富報告》的數據，整理出未來5年億萬富翁人口成長速度最快的國家。雖然美國與中國在億萬富翁總財富方面仍占主導地位，但成長最快的新興億萬富翁聚集地，正逐漸出現在中東、東南亞與部分東歐國家。政府投資計畫、工業擴張與新創企業成長，正在全球各地催生新的私人財富中心。

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預計到2031年，沙烏地阿拉伯的億萬富翁人口將成長183%，是全球成長速度最快的國家。其億萬富翁人數激增，與其「2030願景」（Vision 2030）密切相關。這項大規模經濟轉型計畫，目標是降低國家對石油的依賴。隨著數兆美元等級的大型建設計畫啟動，加上金融、觀光與建築業快速擴張，當地私人財富正以前所未見的速度增加。

這份排名背後最大的趨勢之一，是全球資本流向正在重新分配。隨著製造業、能源投資與科技生態系逐漸擴散至傳統西方國家以外地區，亞洲、中東與部分拉丁美洲國家正成為新的億萬富翁熱點。

其中，波蘭被預測未來億萬富翁人口成長率將高達123%。分析認為，這與當地先進製造業崛起，以及歐洲區域投資中心地位提升有關。大量資本流入，也正在推動當地私人財富快速膨脹。

印度則憑藉龐大的科技、新創、基礎建設與消費市場，持續誕生新富豪。目前印度已培養出超過100家獨角獸企業，加上中產階級持續擴張，也讓當地億萬富翁數量快速增加。

預計到2031年，億萬富翁成長速度最快的國家前20名，依序分別為沙烏地阿拉伯（183%）、波蘭（123%）、瑞典（81%）、澳洲（77%）、丹麥（75%）、日本（65%）、墨西哥（63%）、菲律賓（63%）、挪威（53%）、印度（51%）、奧地利（50%）、印尼（49%）、南非（40%）、西班牙（40%）、馬來西亞（39%）、新加坡（35%）、義大利（34%）、加拿大（33%）、土耳其（31%）、巴西（31%）。

報導指，東南亞國家同樣成為市場焦點。印尼與馬來西亞因擁有年輕人口、產業轉移紅利與外資湧入，被視為未來財富成長的重要區域。其中，印尼億萬富翁人口預估將成長49%，馬來西亞則預估成長39%。

至於全球最大經濟體美國，雖然仍掌握全球最多億萬富翁與大型企業，但由於基數已相當龐大，因此未來成長率反而不如新興市場。不過，《Knight Frank》仍預估，到2031年，美國資產超過3000萬美元（約新台幣9.4億元）的超高資產族群，仍將成長54%。

分析指出，這場全球財富重組背後，與AI產業、製造業升級、能源投資與各國政府積極招商密切相關。從中東的超大型建設，到東南亞的工業轉移浪潮，越來越多國家正透過政策、基礎建設與投資優惠，試圖打造下一個全球富豪聚集地。

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