低碳轉型有成 鋼聯攜手雲科大啟動1+N碳管理示範體系

鋼聯攜手雲科大啟動1+N碳管理示範體系。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕因應全球淨零轉型趨勢與供應鏈碳管理需求，配合經濟部產業發展署推動「製造部門淨零轉型推動計畫－1+N碳管理示範體系」，鋼聯（6581）攜手雲科大今（26）日辦理「1+N碳管理示範體系啟始會議」，正式啟動碳盤查與深度節能輔導工作。

台灣鋼聯董事長林才翔表示，鋼聯自成立以來即以電弧爐煉鋼集塵灰資源化為核心，將煉鋼製程副產物轉化為可再利用資源，近年進一步擴大收受三大類、十二項資源循環廢棄物，拓展多元廢棄物再利用範疇，推動低碳及智慧雙軸轉型，以「成為台灣最佳循環經濟的典範公司」為發展願景。

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鋼聯自2012年起建立溫室氣體盤查制度，持續推動製程改善、再生能源建置及高耗能設備汰舊換新等減碳措施，累計減碳成果已較基準年降低約27%，未來將持續透過碳盤查、能源管理與智慧化工具，串聯上下游供應鏈資料，協助供應鏈夥伴掌握排放熱點，逐步降低範疇一至範疇三排放，打造低碳化供應鏈體系。

此次「1+N碳管理示範體系啟始會議」，鋼聯以協助產業將廢棄物資源化之靜脈產業角色作為領頭廠商，串聯上、下游供應鏈並帶動化學原材料、非金屬礦物製品、基本金屬、鋼鐵及電線配線器材等動脈產業廠商，推動碳盤查與碳管理能力建置，逐步完善低碳供應鏈治理基礎，並共同邁向廢棄物資源循環零廢棄及低碳轉型。

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