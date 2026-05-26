朋億*通過配發10元現金股利，配發率達75％。（朋億*提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）今日召開2026年股東常會，會中承認並通過2025年度盈餘分配案，以每股面額5元的股數計算，2025年上半年配發每股3元現金股利（已於今年1月30日發放，2025年下半年配發每股7元現金股利，預計於今年6月29日為除息交易日，7月17日為現金股利發放日，合計2025年配發每股10元現金股利，全年現金股利配發率達75％，展現公司穩健獲利能力與股利政策。

朋億*2025年全年合併營收為89.15億元，稅後淨利歸屬母公司業主為10.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為13.37元。公司表示，雖2025年受到中國地區客戶訂單需求放緩，加上2024年匯兌收益墊高比較基期影響，使全年營運表現較前一年度有所落差，惟公司積極拓展台灣與東南亞地區業務接單，其中2025年台灣地區營收比重較前一年的29.80％大幅攀升至45.10％水準，在訂單結構組合優化與成本費用管控效益顯現，2025年毛利率達32.36％、營業利益率達19.02％，皆較2024年全年精進表現。

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朋億*今股東會決議通過子公司蘇州冠禮科技公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市案。朋億*表示，公司目前持有蘇州冠禮86.59％股權，推動蘇州冠禮申請A股上市，主要目的在於提升其於中國市場之企業知名度、資本市場能見度與產業競爭力，進一步拓展海外市場與在地業務發展空間。若後續上市程序順利完成，將有助於提升朋億*整體企業形象、轉投資價值及股東權益，並為公司長期發展創造正面效益。

展望2026年，朋億*看好全年營運有望呈現逐季走高態勢，觀察AI晶片需求持續升溫，帶動高階製程與成熟製程同步擴建，加上全球半導體供應鏈區域化趨勢延續，客戶持續擴大先進製程、先進封裝及相關高科技廠房投資，推升今年以來整體業務接單表現熱絡，隨著各項案件依完工進度逐步認列營收貢獻，可望挹注後續營運動能。

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