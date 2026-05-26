別以為買房有資產就退休安心！專家揭「負動產」真實案例風險

有些地方會因為各種因素，從昔日「宜居城鎮」，變成了「連基本生活都很辛苦的地方」。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「只要辛苦持續繳完房貸，房子就會成為一輩子的資產」，這種觀念在日本正開始動搖，自住房可能會因為未來無法預料的事變成「負資產不動產」，日本一名A先生30年前因喜歡地段，在郊區買下了自住房，結果5年後支撐地方就業的大型電機工廠突然決定撤出、大型商場也跟著倒閉，導致他家在數年間，從昔日「宜居城鎮」，變成了「連基本生活都很辛苦的地方」，房價更因此下跌。理財規劃師指出，面對這種狀況，可進行「不是守住房子，而是守住自己的生活」的思維轉換，藉此避免陷入「想搬離卻在經濟與現實條件上都無法離開」的困境。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，理財規劃師川淵由香里分享A先生的案例，藉此點出買房時很多人眼中只看得到「現在的生活」，但真正應該面對的，或許是「退休後的生活是否還能成立」。

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在中小企業工作多年的61歲A先生，去年迎來退休，他30年前買下了郊區建案，當時他個人月薪28萬日圓（約5.63萬元新台幣）、貸款3000萬日圓（約603萬元新台幣），雖然以當時的實領收入來看，這絕對不是輕鬆負擔得起的金額，但由於妻子也有收入，因此夫妻認為還算能夠支撐。

目前A先生房貸還剩5年，尚有約500萬日圓（約100萬元新台幣）貸款未還。但由於A先生的退休金都還沒動用、妻子也有在超市打工，而30歲獨子也已經獨立結婚，因此在金錢方面還不算太擔心，只是A先生內心卻充滿巨大不安。

這是因為在30年前，A先生住家所在的地區充滿活力，有著大型電機製造商的工廠與大型商業設施，生活便利性極高，豈料搬進去第5年開始，電機製造商因為景氣不佳，決定關閉工廠，導致街區衰退加速，不久後大型商場消失，周邊個人商店也一家接一家倒閉。

這讓A先生居住的地區變成了「連基本生活都很辛苦的地方」，許多人為了謀生陸續搬離，新搬進來的人卻越來越少，居民年齡層逐漸上升，由於交通不便，生活開始無法自理的家庭，陸續有人搬進老人安養設施，或為了與孩子同住而離開家中，如今街道變得冷冷清清，空屋越來越明顯。

現在夫妻倆雖然都還健康，但A先生一想到10年後、20年後的狀況就只剩不安。他說：「我一直相信『房子就是資產』，辛辛苦苦繳了30年房貸。但以現在的情況來看，就算想賣，也很難找到買家，更別說拿來補貼退休生活費了。這房子簡直就快變成『負資產不動產』。」

川淵由香里指出，無論是工廠還是商業設施全面撤出，在A先生入住當時，都幾乎是不可能預料的事，但在未來人口持續減少的日本社會，類似的地區預計將會越來越多。

她分析，雖然常說「房子是一生一次的重大購買」，但若從老後生活的整體視角來看，這種觀念未必完全正確，必須以更長期的資金規劃視角思考，像A先生這樣，年輕時在理想住宅區購買自住房的人，未來進入老年後才面臨意想不到的不便，這類案例預計將會持續增加。

川淵由香里建議可提前做準備，包含房地產估價、掌握當地的移動支援與代購等生活服務、與家人討論老後的居住安排，以即將思維從「守住房子」轉為「守住生活本身」，透過這些準備，可以避免陷入「想搬離卻在經濟與現實條件上都無法離開」的困境。

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