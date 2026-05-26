永豐金通過史上最高股利 外資持股創新高

永豐金今天舉行股東會，通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.3元（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金今天（26日）舉行股東會，通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利。永豐金每股將配發1.3元（含現金股利1.1元及股票股利0.2元），其中，現金股利亦創歷史新高。在2025年盈餘轉增資後，永豐金資本額擴增至1479.21億元。

永豐金今天順利完成第九屆董事會改選，本屆董事會維持前屆陣容。對此，永豐金強調，本屆董事會具有專業多元、強化治理、延續穩定營運策略等三大特色，有助於公司在穩健的財務體質上，持續拓展核心業務。

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永豐金控股東會今日選出7席董事，其中一般董事4席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事3席，分別為潘維大、蘇慧貞、馬文玲。

永豐金控表示，董事會成員背景涵蓋跨國金融、數位科技、法學、公共衛生與ESG永續發展、以及財務會計等領域，具備高度的互補性與專業性，完全契合永豐金控追求獲利成長、數位轉型及落實社會責任的未來發展策略。

根據統計，截至5月25日，若以還原權息後股價的總股東報酬率計算，永豐金過去12個月、累計漲幅達32.3%，表現優於金融保險指數的25.5%。

此外，永豐金表示，由於獲外資機構投資人肯定，今年以來外資持股比率增加1.27%、達28.01%；永豐金強調，回顧過去12個月，外資持股比率更逆勢成長3.42%，對比同期金融保險類股平均減少0.38%，充分展現國際資金對永豐金控長期投資價值的高度認可。

除了董事改選，永豐金近期營運亦屢創佳績。2025年獲利連續第三年締造歷史新高後，2026年成長動能持續強勁。今年前四月累計自結稅後淨利大幅攀升至新台幣158.33億元，較去年同期躍增75%；累計每股稅後盈餘（EPS）達1.09元。各項核心獲利指標均創下公司成立以來的歷史同期新高。

面對近期的股價波動，永豐金控表示，短期的盤面波動並不會改變公司的營運節奏；公司財務體質極具韌性，今年仍將重心放在三大併購案的合併綜效，未來也將持續專注於核心業務擴張，以穩健的基本面作為長期投資價值的最堅實後盾。

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