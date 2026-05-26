Uber考慮提高收購報價 Foodpanda母企股價大漲逾12％

Uber考慮提高收購報價 Foodpanda母企Delivery Hero週一（25日）股價大漲逾12％。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國叫車與外送平台Uber為加強在美國以外市場與DoorDash的競爭，正評估收購Foodpanda母公司、德國跨國餐飲外送集團Delivery Hero。現最新報導，Uber可能提高收購報價，引發投資人對併購前景的高度期待。消息一出，激勵Delivery Hero週一（25日）盤中股價大漲逾12%。

綜合媒體報導，Delivery Hero上週六（23日）發表聲明證實，已收到Uber提出每股33歐元（約新台幣1208.6元）的收購邀約。

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根據LSEG數據，該報價較Delivery Hero 22日收盤價33.59歐元（約新台幣1230.2元）低約1.76%。市場分析指出，缺乏溢價可能為其他競爭對手提供出手機會。

對於Uber的收購提案，Delivery Hero回應，公司目前仍專注於內部策略審查，未進一步說明相關細節。

《金融時報》最新報導，由於先前每股38歐元（約新台幣1391.7元）報價曾遭Delivery Hero主要股東拒絕，使Uber考慮進一步調整條件。Uber董事會近日已召開會議，討論針對Delivery Hero提出更具吸引力的收購方案。

消息一出，激勵Delivery Hero週一（25日）盤中股價大漲逾12%，最終收在37.6歐元，漲幅11.94%。

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