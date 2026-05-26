庫存告急！專家警告：亞洲石油幾乎見底 歐洲也快了

市場策略師表示，亞洲的石油市場已經接近最低營運水位，歐洲很快也將面臨同樣問題。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕資深市場策略師柯里（Jeff Currie）週一（25日）表示，亞洲的石油市場已經接近最低營運水位，歐洲很快也將面臨同樣的問題，美國方面則可能在7月之前出現短缺，這些情況凸顯出伊朗戰爭所引發的全球能源危機。

《CNBC》報導，凱雷集團（Carlyle Group）策略長柯里表示，全球庫存數據可能會產生誤導，因為全球儲存的石油當中，實際上有許多是無法立即使用，其中很大一部分石油需要用於維持管線和儲油系統的運行，只有一小部份可供市場流通。

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自2月伊朗戰爭爆發以來，全球石油市場一直處於緊張狀態，荷姆茲海峽航運中斷導致中東能源出口大幅減少。

柯里指出，目前亞洲的情況，已經接近所謂的「最低營運水位」。柯里表示，可以看到商品價格飆升，雖然航空燃料的價格有所下降，但柴油的價格反而出現上漲，甚至超過了航空燃油。所以新加坡的問題仍然存在，只是從航空燃油轉移到柴油。

柯里預估，歐洲可能會在幾週內面臨類似的壓力，美國方面，近期石油供應的緩解可能只是暫時性，加上夏季駕車出遊旺季即將到來。柯里認為，亞洲現在已經出現這個問題，歐洲可能再等一個月，美國大概到7月也會遇到麻煩。

柯里指出，目前，所有從美國戰備儲油中釋出的庫存，都正出口到歐洲，歐洲人就以為沒有問題，因為他們可以從美國進口這些石油，但事實上這種情況無法持續下去。

這番言論是在國際能源總署（IEA）最近發出警告之後所發表，IEA警告，全球石油市場可能在夏季消費高峰期面臨嚴重的供應緊張問題，尤其是如果中東地區的石油出口無法恢復，且庫存持續下降的話。IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，如果情況沒有改善的話，可能會在7月或8月進入「危險區域」。

柯里認為，暫停美國聯邦汽油稅這類的提案，不足以解決根本的供應問題。這樣做無法解決任何問題，要解決問題的唯一辦法，就是增加實際的石油供應量。雖然美國釋出戰備儲油確實緩解部份壓力，但柯里指出，市場價格顯示，石油短缺的情況仍然嚴峻。

柯里表示，開放荷姆茲海峽依然是唯一的長期解決方案，不過，即便如此，要讓市場恢復正常也需要時間。柯里也提到，全球庫存不斷減少，只會讓伊朗在談判中的優勢不斷增加。

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