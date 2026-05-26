潤泰總裁尹衍樑長年支持醫療建設 疫情期間迅速助北榮度難關

尹衍樑捐建北榮重粒子癌症治療中心，成為台灣醫療重要里程碑。（北榮提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑今辭世，享壽76歲。北榮院長陳威明感念他多年來低調捐助醫療與公益，包括協助整建P3實驗室、疫情期間2週完成41床重症病房、捐建重粒子中心與醫護宿舍等，形容他是「北榮的大恩人」。

陳威明表示，北榮近年多項重大建設能快速推進，除了歷任院長規劃外，更仰賴尹衍樑長年低調支持。每逢地震、颱風後，尹衍樑都會主動致電關心醫院災損，並表示若有需要，潤泰工程團隊可立即支援。COVID-19疫情期間，他更協助整建P3實驗室、捐贈10台呼吸器，並在疫情最嚴峻時，短短2週內協助北榮完成41床重症專責加護病房整建，紓解雙北醫療壓力。

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此外，尹衍樑也捐助北榮長青樓不足工程款，讓癌症醫療大樓順利完工啟用；2023年更出資15億元興建「重粒子癌症治療中心」，從破土到完工僅15.3個月，成為全國唯一、全球第14座正式運轉的重粒子中心。啟用至今已完成逾700例治療，也吸引國際醫療機構參訪。

北榮P3實驗室當年整修完成，背後有尹衍樑與潤泰團隊支援。（北榮提供）

在照顧醫護人員方面，尹衍樑也捐建全新醫護宿舍，18層大樓總價值超過21億元，提供1200床單身宿舍、43戶眷舍及9戶學人宿舍，讓護理師與住院醫師擁有更舒適安全的居住空間。陳威明透露，尹衍樑曾說，希望醫護人員能安心休息、無後顧之憂，國家有緊急狀況時，也能迅速投入醫療工作。

除了大型建設，尹衍樑也長期默默協助弱勢病患醫療費、資助醫護出國進修，甚至連院區磁磚掉落、老舊建物修繕等問題，潤泰團隊也主動協助改善。陳威明感性表示，尹衍樑一生低調行善，「真正偉大的善行，不該被時間掩埋」，北榮也將把他的精神持續傳承下去。

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