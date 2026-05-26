好險！威力彩頭獎彩券放外套 新北迷糊女差點錯過6.7億

台彩總經理謝志宏表示，2月12日在新北開出的威力彩頭獎6.7億元，中獎人是位50多歲女性。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年2月12日威力彩開出13.5億元頭獎，2注各得獎金6.77億元，其中新竹開出的1注頭獎逾期未兌領，新北市板橋區開出的頭獎則於期限截止前幾天兌領，中獎人是1位50多歲的女性， 看起來很樂觀、有點小迷糊，2月12日買了彩券後放在外套口袋，回家後收起來就忘了，後來看到協尋中獎人的新聞，因天氣熱整理外套摸到一張威力彩，對獎才發現自己中了頭獎，她也大方捐出1億元做公益，同時包了50萬元紅包給彩券行。

台彩總經理謝志宏表示，中獎人在民營企業上班， 看起來很樂觀、有點小迷糊， 常常買彩券，但每次都只買100元，買完就放在外套口袋，拿出來對獎常發現過期。今年2月12日她看到某星座財運好的新聞，因為是她的星座，她就電選買了1注威力彩，因為天氣較冷穿著冬天外套，彩券放在外套口袋，回家後收起來就忘了。

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謝志宏指出，台彩4月22日發布新聞稿協尋威力彩中獎人，中獎人看到新聞，但不知道自己就是中獎人，當時天氣熱她整理外套，在口袋摸到1張威力彩，就拿台彩App對獎，用人工對獎號，對中後覺得不可思議，將彩券放在隨身包，每天帶來帶去也不怕丟失，因為覺得是她的就是她的，有一天帶去媽媽家忘了拿回家，領獎前一天才想起包包放在媽媽家的鞋櫃上，取回後第2天來領獎。

謝志宏表示，中獎人5月來領獎，領獎時拜託台彩做兩件事，第一件是要包紅包親自送彩券行，經勸說後怕身分曝光帶來困擾，改由台彩代送；同時中獎人決定捐款1億元做公益，且表示以後有機會會再做公益。

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