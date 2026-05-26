黃仁勳必找林百里為哪樁？輝達、廣達共建先進AI生態系

輝達執行長黃仁勳（左2）去年在台北國際電腦展與廣達董事長林百里（左1）、廣達副董事長梁次震（左3）合體。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳連續4年來台參與台北國際電腦展（Computex），每年必定私訪供應鏈高層，其中與廣達（2382）董事長林百里的會面格外引發關注，雙方從2015年共同開發首代DGX-1系統，到近年MGX架構、GB200、GB300，再到今年下半年將推出的Vera Rubin平台與NVL72機櫃，彼此間的合作已從單純硬體供應，延伸至AI基礎架構共同設計與生態系布局。

廣達（2382）旗下雲達（QCT）近年持續深化參與輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器平台演進，今年重頭戲包括Vera CPU與Rubin GPU伺服器平台（Vera Rubin AI伺服器），其中Rubin NVL72將成為今年下半最重要的產品之一。雲達看好Vera CPU在AI工作負載中扮演愈來愈重要角色，不僅支援傳統GPU型AI訓練，也可分擔部分運算負載至CPU端，成為現正與客戶討論的新方向。

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雲達觀察，隨著AI產業從模型訓練逐步邁向推理（Reasoning）應用，長上下文（Long Context）與代理型AI（Agentic AI）需求快速增加，帶動AI記憶體架構升級。其中，輝達展示的CMX架構，便是將原本存放於GPU伺服器內的KV Cache記憶體外移至獨立記憶體設備，以提升長上下文推理效率。

除了資料中心領域，雲達也同步布局AI RAN（AI無線接取網路）與Physical AI（實體AI）市場。QCT目前正與輝達及諾基亞（Nokia）合作開發AI RAN方案，瞄準未來6G環境，同時也推出整合輝達Cosmos、Isaac、Groot等工具的Physical AI開發套件，協助機器人客戶進行模擬、模型訓練與部署。

回顧雙方合作歷程，雲達早在2015年DGX-1推出時，便與輝達架構團隊共同開發系統，之後一路參與Pascal、Volta、Ampere、Hopper、Blackwell，到如今Rubin世代的AI平台演進。2022年更與輝達共同打造首套MGX獨立式架構系統GH200，之後陸續延伸至GB200、GB300與Rubin平台。

在出貨實績方面，雲達已向大型雲端服務供應商（CSP）出貨數千組AI機櫃，並建立涵蓋伺服器（Server）、儲存（Storage）、交換器（Switch）與機櫃整合（Rack & Stack）的完整能力。關於供應鏈與製造布局方面，雲達現階段的生產據點橫跨台灣、泰國、美國與歐洲，可協助客戶因應地緣政治與供應鏈變化，今年也將進一步擴大美國在地製造產能，規模甚至可能超越過去幾年總和，主要集中於美國加州地區。

談及未來挑戰，雲達認為製造仍是AI伺服器產業最具挑戰性的環節，但由於公司很早便在美國建立原廠委託設計製造（ODM）與代工（OEM）製造能力，因此相較同業具備更完整基礎，可支撐AI需求快速成長。 去年至今已大量出貨GB200與GB300產品，今年下半年則將進一步推升Rubin NVL72等新平台出貨，後續看好AI市場規模龐大，整體產業仍處於高速成長階段。

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