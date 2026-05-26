日股狂飆的隱形代價？ 日本全球債權國排名跌至第3、被「這國」超車了

分析指出，日本海外資產規模仍持續擴大，但淨海外資產增速卻受到「對外負債同步膨脹」所壓抑。背後原因，正是日本股市的大漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕自1991年以來，日本高居「全球最大債權國」位置，但在去年首度被德國超車、失去全球第一寶座，沒想到今年又進一步遭中國反超，正式跌至全球第三大債權國。不過，挺耐人尋味的是，日本海外資產其實仍在創新高，但日股狂飆與外資大量持有日本資產，反而成了壓縮日本淨海外資產排名的隱形代價。

《路透》報導，日本政府、企業與個人持有的淨海外資產年增4.4%、達561.75兆日圓（約新台幣111兆元），連續第8年成長。成長動能主要來自日本企業持續擴大海外投資、跨國併購，以及居民持有海外證券的價值上升。

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根據日本財務省引用國際貨幣基金（IMF）統計，德國目前以675.5兆日圓（約新台幣133兆元）淨海外資產穩居全球第一，中國則以636.3兆日圓（約新台幣125兆元）排名第二，日本則退居第三。

日本財務省分析指出，德國與中國之所以持續維持領先，主要受惠於長年龐大的貿易順差，持續累積海外資產。相較之下，日本雖然海外資產規模仍持續擴大，但淨海外資產增速卻受到「對外負債同步膨脹」所壓抑，而背後原因，正是日本股市的大漲。

分析指出，日股2025年表現強勁，帶動外國投資人持有的日本股票與證券價值大幅增加，光是非居民持有的日本證券，就因市值上漲而增加約62.2兆日圓（約新台幣12兆元）。換言之，日股越漲，外資手中的日本資產價值也同步飆升，進一步推高日本對外負債，最終壓縮日本淨海外資產的增幅。

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