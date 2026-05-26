上銀義大利新總部啟用 卓文恒：串連歐洲關鍵樞紐

左起為駐義大利代表處大使蔡允中、上銀科技董事長卓文恒、上銀義大利總經理楊創堡、Agrate Brianza 市長 Simone Sironi、倫巴底大區議會議員Ivan Rota、A3建築師事務所建築師 Marco Bramati。（上銀提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕上銀（2049）深化歐洲布局，義大利子公司近日正式啟用位於義大利 Agrate Brianza 的全新總部，象徵上銀深耕歐洲市場的重要里程碑。上銀董事長卓文恒表示，未來上銀義大利不僅是營運據點，更將成為串連歐洲、連結全球的重要樞紐，強化國際服務網絡與市場競爭力。

此次啟用典禮於5月14日至16日舉行，吸引義大利地方政府、台灣駐義代表處及產業界人士參與。上銀指出，義大利子公司自2013年成立以來，已成為線性傳動與工業自動化的重要據點，目前擁有160名員工，服務工具機、包裝、自動化設備及半導體等產業客戶。

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新總部園區總面積達1.7萬平方公尺，歷經全面翻新後，整合物流區、現代化辦公室，以及展示、教育訓練與客戶接待空間。上銀也導入太陽能設備、智能照明、空氣淨化系統與綠化設計，降低營運對環境的衝擊，展現企業對永續發展的重視。

上銀義大利總經理楊創堡表示，新總部是公司發展的重要里程碑，不只是營運基地，更是結合專業知識分享、技術交流與客戶合作的平台，希望共同打造工業自動化未來。

活動期間，上銀同步展示多項技術應用，包括「HIWIN Truck Academy」行動展覽車、展示與培訓中心，以及企業展示中心，讓客戶與合作夥伴實際了解上銀在自動化、精密傳動與智慧製造的布局成果。

展望後市，上銀持續看好歐洲自動化與智慧製造需求成長。隨著全球產業朝高階製造、AI應用與半導體設備升級發展，上銀也積極擴大全球據點與服務量能。卓文恒強調，義大利新總部將扮演歐洲關鍵平台角色，協助上銀更快速回應客戶需求，並提供更完整、無縫接軌的國際服務。

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