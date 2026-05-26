台股高檔震盪「掩護性買權」成解方 主動中信00406A今開募

中國信託投信推出「主動中信台灣收益（00406A）ETF」，26起至28日展開募集（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股加權指數突破43000點後震盪向上，投資人不想錯過行情卻又擔心獲利回吐。中國信託投信推出「主動中信台灣收益（00406A）ETF」，主打「收益」與「成長」雙軌並行，首創加入掩護性買權（Covered Call）策略，藉由賣出買權來獲取權利金以提升收益。00406A今（26）起至28日展開募集，提供投資人爭取超額報酬兼顧風險控管的新解方。

今年以來受惠AI衍生需求旺盛，台股相關供應鏈獲利前景佳，帶動加權指數大漲。但美伊戰爭尚未止歇，通膨壓力仍存，投資人擔憂下半年美國聯準會恐轉向升息，也使近期股市陷入盤整；且因指數處於高檔，震盪幅度遠較以往劇烈。投資人想趁多頭行情時，尋求強勢股的高成長潛力，但當成長股進入回檔修正期，帳面虧損的心理壓力，往往也令人難以承受。

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中信投信推出00406A，以主動式操作結合「掩護性買權」策略，先持有一籃子台股、或與台股高度連動的部位，同時把未來一段上漲空間先賣給市場，換回一筆立即到手的「權利金」。00406A經理人張書廷解釋，掩護性買權策略的第一個價值，是把現金流來源從單一路徑升級成多元路徑，且可依合約頻率（例如週、月）滾動操作，讓現金流分布更有機會趨於均衡，免除台灣上市櫃公司配息月份高度集中、淡旺季落差明顯，導致現金流波動的困擾。

第2個價值，是在市場回檔時多一塊「緩衝墊」。雖然掩護性買權不是保險，不會讓投資人的資產完全不跌，但它先收取權利金後，當市場修正導致股票部位下跌時，這筆權利金能用來抵消部分資本損失、降低波動帶來的衝擊。

第3個價值，是可以把投資人最難熬的「震盪」，轉變成可能的收益來源。當市場波動提高時，權利金提升的機率也相對增加，盤勢震盪越劇烈，越多人想用選擇權做避險或布局，當市場面對高檔震盪，掩護性買權就成為「化波動為收益」的好策略。

選股策略方面，00406A透過嚴選「三好」標的，包括篩選「好產業」，鎖定具長線動能的關鍵產業；鎖定「好公司」，聚焦股利連續成長企業，這類公司往往具備較佳的獲利能力與治理品質；並最透過結合ROIC、ROE等獲利與資本報酬指標，搭配近6個月與近12個月報酬率動能，順勢挑選趨勢強勢「好股價」，求掌握台股成長趨勢，為投資人掌握超額報酬的機會。

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