SpaceX掛牌在即投資人搶上車 分析示警：多數巨型IPO表現不如大盤

SpaceX預計將在6月進行IPO。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克的太空探索公司SpaceX預計將在6月進行IPO（首次公開發行），上市前引發市場熱烈討論，不過，分析顯示，近年來規模最大的這些IPO，投資人若是在上市時就買入股票，幾乎沒有人能從中獲利，多數大型IPO表現都不如標普500指數。

《路透》對過去5年內，50家規模最大的IPO進行分析，在4分之3的情況下，投資人購買標普500指數基金會是更加明智的選擇。這些資料顯示，要在那些上市前就已經被高估的公司中找到便宜的投資機會是多麼困難。

請繼續往下閱讀...

據統計截至5月21日，購買了這些上市公司股票的投資人，投資收益平均為27％，同期標普500指數的平均收益為53％。這項分析假設投資人是以IPO價格購買股票，但這對於散戶來說幾乎不可能，或者投資人也可以選擇購買標普500指數相關的基金。

分析顯示，在股票掛牌當天的「瘋狂交易」中買進的歷史投資報酬率甚至更差。Triple D Trading交易員迪克（Dennis Dick）表示，除非在早期階段，並且在IPO前就入手股票，否則很難賺到錢。

隨著SpaceX上市進入最後倒數，OpenAI和Anthropic預計也將接連掛牌，以滿足市場對AI相關公司的需求，這種需求已經推動美國股市屢屢創下新高。

SpaceX預計將以「SPCX」為代號進行交易，並提交了公開說明書，最快可能在6月11日進行股票出售。馬斯克將透過Robinhood、SoFi和其他交易平台向散戶投資人提供部份股票，使他們能夠以更低的價格購買。

SpaceX目標市值為1.75兆美元（約新台幣55.07兆元），這將遠遠超越過去任何一家上市公司掛牌時的市值，但《路透》的分析表明，這樣驚人的數字並不能保證投資人會賺錢。

佛羅里達大學教授瑞特（Jay Ritter）表示，雖然大多數上市公司長期表現都遜於標普500指數，但那些市值特別高的公司往往表現最差。

以1.75兆美元（約新台幣55.07兆元）市值來看，SpaceX股價營收比接近100，而AI巨頭輝達這一數據為24。SpaceX去年虧損近50億美元（約新台幣1573.5億元）。瑞特指出，投資人願意為這些公司付出極高的股價營收比，而這些公司本身也都有著令人信服的理由，證明他們的未來可能一片光明，但「凡事都可能出錯」。

在《路透》分析的案例中，以AI晶片設計商Astera Labs和Arm（安謀）表現最為出色。2024年上市以來，Astera Labs股價漲超過700％，安謀則在2023年上市後，股價漲約400％。這兩家公司是少數表現優於標普500指數的。

在最令人失望的案例中，中國叫車平台滴滴在2022年從紐約證券交易所黯然下市；電動車製造商Rivian自2021年上市以來，股價下跌82％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法