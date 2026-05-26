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焦點股》北極星藥業-KY：撤回新藥上市申請 失望賣壓湧

2026/05/26 09:48

北極星藥業-KY昨召開重大訊息記者會，宣布撤回新藥上市申請。（擷取自證交所官網）北極星藥業-KY昨召開重大訊息記者會，宣布撤回新藥上市申請。（擷取自證交所官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司北極星藥業-KY（6550）昨召開重大訊息記者會，宣布主動撤回向美國FDA提出Pegargiminase（ADI-PEG 20）生物製劑用於治療惡性胸膜間皮瘤之上市許可證申請案（BLA），導致今日北極星藥業股價跳空跌停，跌停價15.1元，創下掛牌來新低價，截至9:34分，成交量891張、跌停委賣張數超過5700張。

北極星表示，公司於美國時間2023年11月16日向美國食品藥物管理局（FDA）採滾動式送件方式，分批提交ADI-PEG 20生物製劑用於治療惡性胸膜間皮瘤之BLA，並向美國FDA呈送ADI-PEG 20生物製劑用於治療惡性肺間皮癌（MPM）的BLA於2025年8月正式進入審查階段。審查期間，公司持續與美國FDA就審查要求、資料內容及後續法規事項進行溝通。

經綜合評估現階段整體開發時程、產品生命週期管理、全球市場布局及後續商業化策略後，北極星計畫向美國FDA提出本次BLA申請之撤回申請，以保留未來申請與開發之整體彈性。北極星未來亦將持續綜合考量ADI-PEG 20之全球市場定位及市場專屬期間，參考本次和FDA溝通之內容並配合未來之開發策略，評估本適應症之後續推進方向。

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