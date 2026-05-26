焦點股》環球晶：醞釀漲價 帶動矽晶圓族群飆漲

環球晶醞釀漲價，帶動矽晶圓族群飆漲。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨指出，相較去年矽晶圓「冰火兩重天」市況，今年需求面全面回升，但因成本與折舊攀升，公司正全面與客戶協商漲價，期望可以在下半年可成功調漲。漲價利多題材，激勵環球晶今股價漲停達866元，創4年多以來的新高，也拉抬矽晶圓同業台勝科（3532）、台晶（6182）同飆漲停。

徐秀蘭表示，去年是矽晶圓產業「冰火二重天」的艱辛年，跟AI相關的先進製程需求相當強勁，中小尺寸面臨壓力則很大；今年除了AI相關應用持續很強，12吋矽晶圓稼動率全部滿載，非AI的應用需求也漸回溫，比去年改善。環球晶因折舊攤提與能源成本提高雙重壓力，正全面與客戶協商漲價，期望客戶共體時艱，可以在下半年成功調漲，售價合理反映成本。

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徐秀蘭也表示，環球晶在美國共有三座廠，正全力進行產能拉升，其中，德州新廠已陸續客戶驗證通過，也取得數個一線客戶訂單，但因美國製造成本昂貴，僅電費就比當初設廠高出二成，公司正積極與客戶討論長約價格 。

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